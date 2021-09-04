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4 EYLÜL 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Kaç çiftçi icrada?

04 Eylül 2021, Cumartesi 19:49
SP MİLLETVEKİLİ ABDULKADİR KARADUMAN, TARIM VE ORMAN BAKANI BEKİR PAKDEMİRLİ’YE ÇİFTÇİLERİN ALMIŞ OLDUKLARI KREDİLERİ ÖDEMEMESİNDEN/ÖDEYEMEMESİNDEN KAYNAKLI İCRAYA VERİLENLERİN SAYISINI SORDU.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, çiftçileri-mizin artan gübre, mazot, elektrik maliyetleri sebepleriyle gün geçtikçe ağırlaşan şartlarla mücadele etmek zorunda kaldığına dikkat çekerek, “Geçinebilmek için borçlanan, borçlarını ödemek içinse önce traktörü sonra da bahçesini ve tarlasını satan çiftçilerimizin hali sadece çiftçilerimizi değil hepimizi üzmekte, gelinen noktada ülke ekonomisi kaybetmektedir. Tarımda başarı salt bereketli topraklara sahip olmakta değil, aynı zamanda çiftçilerimizin verimli üretiminden geçmektedir. Çiftçisini ihmal eden bir tarım politikası başarı gösteremeyecektir. Başarı ithalatla değil, kendi çiftçimizin üretmesiyle ve çiftçimizin ürettiğinin karşılığını almasıyla gelecektir. Önce maliyetlerle sonra da bankalarla mücadele eden çiftçilerimiz hak ettiği muameleyi görmek istemektedir” diye konuştu.

KAÇ ÇİFTÇİ İCRAYA VERİLDİ? 

Karaduman, TBMM Başkanlığı’na verdiği ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin cevaplandırmasını istediği önergesinde şu soruları yöneltti: “Son on yılda çiftçilerimiz hangi bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden toplam ne kadar tutarlı kredi almıştır? Bu kredilerin miktarı ve bu finans kurumları itibariyle dağılımı nasıl olmuştur? Çiftçilerimizin son on yılda aldıkları bu kredilerin toplam faiz tutarı ne kadardır? Çiftçilerimizin almış oldukları bu kredileri ödememesinden/ödeyememesinden kaynaklı icraya verilen çiftçilerimizin sayısı, borcun anaparası ve faizi ayrı ayrı ne kadar tutardadır? Bakanlığınızın çiftçilerin bu borçlarından dolayı yapılandırma çalışmaları olmuş mudur? Mevcut borçlarla alâkalı yeni bir çalışmanız var mıdır? Borçlarından dolayı traktörüne el konulan, elektriği, suyu, doğal gazı kesilen çiftçi sayısı kaçtır? Bunların illere göre dağılımı nasıl olmuştur? Son on yıl içerisinde deprem, sel, yangın ve kuraklık gibi doğal afet yaşanan bölgelerde zarar gören çiftçile-rimize elektrik, kredi gibi borç erteleme, silme, nakdî ve aynî destek gibi destekler verilmiş midir? Destek verilmişse hangi bölgeye destek verilmiştir, verilen desteğin türü ve miktarı ne kadardır? Bakanlığınızın çiftçilerin üretim yapabilmesi için mazot, tohum, gübre gibi hammadde maliyetlerini en aza indirecek herhangi bir çalışması var mıdır?” 

AHMET TERZİ - ANKARA

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