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Kasım ayı enflasyonu açıklandı

03 Aralık 2021, Cuma 11:53
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayıdan enflasyonun 3,51 artarak yıllık bazda yüzde 21,31 olduğunu duyurdu.

TÜİK'in kasım ayına ilişkin açıkladığı verilere göre, Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 21,31, aylık yüzde 3,51 arttı.

TÜFE, kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 21,31 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,71, yurt içi üretici fiyatları yüzde 38,94 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 3,51, Yİ-ÜFE yüzde 9,99 artış kaydetti.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,82, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 21,31 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 51,06, geçen yılın kasım ayına kıyasla yüzde 54,62 artış gösterdi.

ENAGrup: Aylık enflasyon 9,91 yıllık yüzde 58,65

Enflasyon Araştırma Grubu ENAGrup ise kasım ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (E-TÜFE) yüzde 9,91 arttığını açıkladı.

Kuruma göre 12 aylık fiyat artışı böylece yüzde 58,65 oldu.

Euronews Türkçe

Etiketler: kasım ayı, enflasyon
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