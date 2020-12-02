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2 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kasım ayı ihracat rakamları açıklandı

02 Aralık 2020, Çarşamba 12:25
İhracat kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalat yüzde 16,07 artarak 21 milyar 158 milyon dolar oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınındaki artış seyri, Türkiye'nin en önemli ticaret ortağı olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatındaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda Yeni Ekonomi Programı (YEP) hedeflerine ulaşacaklarına inandıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi.

İhracatın kasımda, Covid-19 salgını ve takvim etkisiyle geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,95 azalarak 16 milyar 88 milyon dolar, ithalatın ise yüzde 16,7 artışla 21 milyar 158 milyon dolar olduğu bilgisini veren Pekcan, kasımda dış ticaret hacminin yüzde 8,05 artarak 37 milyar 246 milyon dolar, ihracatın ithalatı karşılama oranının yüzde 76, altın hariç karşılama oranının ise yüzde 86,3 olduğunu bildirdi. 

Bakan Pekcan, Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüyerek verisi açıklanan G20 üyeleri (17 ülke) arasında en hızlı büyüyen ülke olarak pozitif ayrıştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomideki daralmaya rağmen gerek büyüme gerekse ihracatımızdaki olumlu gidişat, toparlanmanın başarıyla devam ettiğini gösterirken, Türkiye ekonomisine yönelik olumlu beklentileri güçlendirmektedir. Dünya genelinde pandemideki artış seyri, en önemli ticaret ortağımız olan AB ekonomisindeki küçülme ve takvim etkisi nedeniyle kasım ayı ihracatımızdaki sınırlı daralmaya rağmen yıl sonunda YEP hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz. 

Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı artırmak için tüm paydaşlarımızla beraber canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ülkemizin dış ticaretine katkılarından dolayı ihracat camiamıza teşekkür ederim."

NTV

Etiketler: Kasım, ihracat
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