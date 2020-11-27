“Katar zor zamanda yetişti”

Katar, Perşembe günü imzalanan anlaşmayla Borsa İstanbul’un yüzde 10’luk payını satın aldı.

Katar devletinin yatırım fonu olan Katar Yatırım Otoritesi’nin (QIA) ortaklık için ne kadar ödediği açıklanmadı.

Böylece Türkiye Varlık Fonu’nun Borsa İstanbul’daki payı yüzde 80,6’a düştü. Katar ile anlaşma imzalanmadan önce Türkiye Varlık Fonu’nun (TVF) Borsa İstanbul’daki payı yüzde 90,6’ydı.

Borsa İstanbul’un diğer ortakları ise şöyle: Yüzde 1,30’una Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), yüzde 2,30’una Borsa İstanbul A.Ş., yüzde 5,80’ine aracı kurumlar, bankalar, kıymetli maden, döviz şirketleri ile diğer şirketler sahip.

Katar Emiri’nin Ankara ziyaretinde iki ülke arasında 10 anlaşmaya imza atıldı. Buna göre Borsa İstanbul’un yüzde 10 payı Katar Yatırım Otoritesi’ne devrediliyor, Katarlılar İstinye Park’a da ortak oluyor.

Financial Times’ın yorumu

İngiliz Financial Times gazetesi ise Katar’ın yine Türkiye ekonomisinin zor bir döneminde çeşitli anlaşmalarla yetiştiğini aktardı.Gazete yapılan bu anlaşmaların, miktarları düşük bile olsa Türkiye’nin doğrudan yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde önemli olduğunu vurguladı.