Kısa çalışma ödeneği devam ettirilmeli

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, iktidara Kısa Çalışma Ödeneğinin pandemi sonuna kadar devam ettirmesi çağrısında bulundu.

Balık, aksi durumda kitlesel işsizliğin yaşanacağı uyarısı yaptı. İşverenler tarafından ücretsiz izne ayrılan ve çok daha düşük nakdî ücret desteği alan işçi sayısı 2,5 milyona yaklaştığını, 2000’de yüzde 6’larda olan işsizliğin bugün iki katına, yüzde 13-14 bandına çıktığını söyleyen Mehmet Balık, “AKP iktidarının kısa çalışma ödeneği desteğinin sonlandırarak işsizliği daha da büyütecektir. TÜİK’in geniş tanımlı işsizlik rakamının yüzde 29.1 olarak açıkladığı ve ekonomik kriz koşullarında Kısa çalışma ödeneğinin sonlandırmak 1,3 milyon ücretli çalışanı işsizliğe mahkûm etmektir” dedi. Kısa Çalışma Ödeneğinin sona ermesi bir yana, aksine kapsamının genişletilerek devam ettirilmesi gerektiğini söyleyen Mehmet Balık, “Esnafların halen tam kapasite ile çalışamadığı ve salgının durumuna göre yeni kısıtlamaların gündeme gelebileceğini varsaydığımızda, Kısa Çalışma Ödeneğinin en azından pandemi sonrasına kadar devam etmesi gerekmektedir” diye konuştu. Ankara – Adnan Solmaz