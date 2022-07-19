Kısa vadeli dış borç arttı

Kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2021 yıl sonuna göre yüzde 10,6 artarak 134,5 milyar dolara çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2022 dönemine ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri açıklandı.

Buna göre, kısa vadeli dış borç stoku, mayısta 2021 yıl sonuna kıyasla yüzde 10,6 artarak 134,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 9,2 artışla 56,1 milyar dolar, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 10,9 yükselişle 49 milyar dolar oldu. Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, mayıs ayında 2021 yıl sonuna göre yüzde 11,1 artışla 12,3 milyar dolara çıktı. Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2021 sonuna göre yüzde 9,5 artarak 24,3 milyar dolara, özel sektörün kısa vadeli dış borcu da yüzde 10,1 yükselerek 80,8 milyar dolar oldu. Kısa vadeli dış borç stoku mayıs sonu itibarıyla yüzde 45,5’i dolar, yüzde 25,9’u avro, yüzde 9,1’i TL ve yüzde 19,5’i diğer döviz cinslerinden oluştu. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 18,9, Merkez Bankası’nın yüzde 16,1 ve özel sektörün yüzde 65 paya sahip olduğu görüldü. AA

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