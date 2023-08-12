Kömür yardımı yeniden başlıyor

Isınma amaçlı kömür yardımı dağıtımı önümüzdeki günlerde başlayacak.

Uzun yıllardır devam eden uygulama, kömürün kalitesizliği ve yardım dağıtımındaki adaletsizlikler nedeniyle eleştirilere neden oluyor. Artı Gerçek’in haberine göre ‘İhtiyaç sahibi’ hanelere ısınma amaçlı kömür yardımı yapılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenecek ailelere kömür yardımı yapılacak. Buna göre, il ve ilçe bazında hane başına tahsis edilecek kömür miktarları bölgenin iklim koşulları, geçmiş yıllara ait dağıtım miktarları, kömürün ısıl değerleri ile afet, acil durum ve benzeri unsurlar dikkate alınarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca belirlenecek.

YARDIM ALACAK AİLELERİ VAKIFLAR BELİRLEYECEK

Yardımdan faydalanacak haneler, her bir il ve ilçede kurulu bulunan vakıflarca tespit edilecek. Vakıflarca tespiti yapılan hane sayıları Bakanlıkça değerlendirilerek kesinleştirilecek. Kömürler öncelikli olarak TKİ’den temin edilecek. TKİ dışındaki tedarikçilerden kömür temin edilmesi halinde ise kömürler bakanlık tarafından yapılacak düzenlemelere göre temin edilecek ve ilgili kurum, kuruluş ve özel hukuk tüzel kişilerinin sorumluluğunda nakledilerek indirilecek.

(Haber Merkezi)