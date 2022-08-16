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17 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Konut satışları azaldı

16 Ağustos 2022, Salı 18:00
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; Türkiye genelinde konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları da temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,4 azaldı.

Rusya Federasyonu vatandaşları, Türkiye’de en çok konut olan yabancılar olarak kayıtlara geçti. TÜİK, temmuz ayı konut satış istatistiklerini bugün yayınladı. Buna göre; temmuzda Türkiye genelinde 93 bin 902 konut satıldı. Konut satışlarında İstanbul, 14 bin 350 konut satışı ve yüzde15,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre, İstanbul’u 7 bin 417 konut satışı ve yüzde 7,9 pay ile Ankara, 4 bin 868 konut satışı ve yüzde 5,2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller, sırasıyla 31 konut ile Hakkari ve Ardahan, 49 konut ile Şırnak oldu. Türkiye genelinde ipotekli konut satışları, temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 azalış göstererek 19 bin 146 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,4 olarak gerçekleşti. Ocak-temmuz döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,9 artışla 189 bin 463 oldu.

İstanbul - anka

 

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