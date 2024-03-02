Kredi kartı uyarısı: Sakın yapmayın!

Türkiye’nin lokomotif sektörlerinden beyaz eşya sektörüyle ilgili Türkiye Beyaz Eşya Sektörü Derneği rapor hazırladı.

Raporda, “Beyaz eşya sektörünün iç pazarın canlılığı üretim ve istihdamın korunmasında önemli bir faktör olarak öne çıkarken, kredi kartlarındaki 9 aylık taksit limitinin azalması, iç piyasadaki olumlu seyrin devamlılığı için risk oluşturmaya devam ediyor. Kredi kartı taksit sayılarının azaltılması, taksit imkanının kaldırılması, kredi komisyon oranlarının yükseltilmesi gibi uygulamaların giderek daha da sıkılaştırılacağı endişesi ile kısa vadede tüketicilerin “panik alışveriş” yapmasına ve enflasyonun tetiklenmesine sebep olabiliyor.'' değerlendirme ve uyarıları yapıldı.

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