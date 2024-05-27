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28 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

Kreş fiyatları asgari ücreti geçti

27 Mayıs 2024, Pazartesi 20:57
Türkiye’de barınma, beslenme, giyim, ulaşım, iletişim, sağlık, güvenlik, eğitim gibi temel insani ihtiyaçların tamamında ve hatta daha fazlasında etkisini gün geçtikçe daha da derinden hissettiren yüksek enflasyon, işsizi de çalışanı da zor durumda bırakıyor.

Öyle ki 17 bin TL’lik asgari ücret, bir çocuğun kreş masrafına dahi yetmiyor. Kreş fiyatlarının yüksekliğinden veliler kadar, kreş sahipleri de şikayetçi. Veliler yeni sezon için istenen ücretleri karşılayamadıkları için işlerinden ayrılıp çocuklarının eğitimiyle kendileri ilgilenmeyi düşünüyor. Kreş sahipleri, öğrenci bulamadıkları için masraflarını karşılayamadıklarını söylüyor. Kreşlerde ve anaokullarında çalışan öğretmenler ise hak ettikleri maaşları alamamaktan ve güvencesiz çalışmaktan dert yanıyor. Gazete Duvar’ın Özel Anaokulları Derneği’nden (ÖZADER) edindiği bilgiye göre, Türkiye’de en yüksek kreş ücretleri İstanbul ve İzmir’de uygulanıyor. Ülke genelinde ise ortalama ücretler aylık 13 bin TL ile 50 bin TL arasında değişiyor. 

Haber Merkezi

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