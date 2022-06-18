‘Kur korumalı’ için üç ayda 21 milyar lira ödendi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, kur korumalı mevduat (KKM) için bütçeden üç ayda 21,1 milyar ödendiğini belirterek, “Bütçeye oluşturduğu maliyet de sınırlı kaldı” dedi.

Diken’in haberine göre, AKP hükümeti, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık 2021’de ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatı (KKM) devreye almıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın duyurusunun ardından dolar/TL’nin 10 liraya kadar gerilediği dönemde 22 Aralık’ta ilk hesaplar açılmaya başladı. Uygulamada vatandaşlar faiz veya kur farkı alıyor. KKM hesaplarındaki kazançlardan stopaj da alınmıyor. Normal TL mevduattaysa stopaj uygulanıyor. Ekonomistler, KKM’de 8 Nisan’a kadar kur farkı olarak 14,8 milyar lira ödendiğini ve 10,2 milyar lira vergiden de vazgeçildiğini hesaplamıştı. Haber Merkezi

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