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11 HAZİRAN 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Lufthansa 22 bin işçisini işten çıkarabilir

11 Haziran 2020, Perşembe 14:48
Alman havayolu şirketi Lufthansa, sektördeki toparlanmanın yavaş olacağı gerekçesiyle 22 bin personeli işten çıkarmayı planladığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, salgından dolayı hava ulaşımına talebin azaldığı ve sektörün iyileşmesinin zaman alacağı belirtildi.

Lufthansa'nın salgın nedeniyle filosunu 100 uçak küçültecek olması 22 bin tam zamanlı çalışanın işini tehlikeye attı. Bu rakam, 135 bin kişilik iş gücünün yüzde 16'sına denk geliyor.

Şirket, işten çıkaracağı kişi sayısını azaltabilmek için, çalışma saatlerinin düşürülmesi gibi alternatif kemer sıkma önlemlerinin değerlendirileceğini duyurdu.

Koronavirüsün en yaygın olduğu dönemde 763 uçaktan yaklaşık 700'ünü karada bekletmek zorunda kalan firma, 87 bin personelinin çalışma saatlerini devlet desteği ile asgariye çekmişti.

İlk çeyrekte 2,1 milyar euro kayıp

Covid-19'un en fazla etkilediği sektörlerden biri havayolu ulaşımı oldu. Hem insanların seyahat etme çekinceleri hem de sınırların kapatılması, havalimanlarında yüzde 99'a varan durgunluğu yol açtı.

Lufthansa Grubu, yılın ilk çeyreğinde 2,1 milyar euro net kayba uğradı, geliri geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 18 azalarak 7,84 milyardan 6,44 milyara indi.

Lufthansa Denetleme Kurulu Alman hükümetinin 9 milyar euroluk kurtarma paketini 1 Haziran'da onayladı.

Kurtarma paketi; Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesi içerirken, Alman Ekonomik İstikrar Fonu'nun da (WSF) şirketin yüzde 20'lik hissesinin sahibi olması planlanmıştı. Paket, 25 Haziran'da düzenlenecek şirket olağanüstü genel kurul toplantısında hissedarların onayına sunulacak.

Euronews Türkçe

Etiketler: Lufthansa, 22 bin işçi
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