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29 MAYIS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Maliyeti 7 Bakanlığın bütçesinden fazla

29 Mayıs 2021, Cumartesi 18:30
İzmir Milletvekili Bedri Serter, 2021 sonu itibarıyla sayısı 278’e ulaşacakmillet bahçelerinin 16 milyar TL olarak açıklanan maliyetinin 7 bakanlığın bütçesinden fazla olduğunu söyledi.

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter; 2021 sonu itibarıyla sayısı 278’e ulaşacak millet bahçelerinin 16 milyar TL olarak açıklanan maliyeti için “Bu rakam 3 milyar 378 milyon TL’lik bir yıllık bütçeye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden neredeyse 5 kat daha fazla büyüklükte ve 7 bakanlığın bütçesinden de fazladır” dedi. Serter, İzmir’in Bergama ilçesindeki stadyumun yıkılarak yerine Millet Bahçesi yapılması planını, görüştüğü esnafla birlikte değerlendirdi. Serter, ayrıca; Millet bahçelerinin sosyo-ekonomik etkilerinin araştırılması için, TBMM Başkanlığı’na Araştırma Komisyonu kurulması istemiyle önerge verdi. Türkiye’de yeşil alanların artmasının önemli olduğunu vurgulayan Serter, önergesinde; “Türkiye’ye yeşil alan kazandırma adına yapılan projeler her ne kadar önemli görülse de bu projelerin gerçekçi ve doğru bir planlama ile gerçekleşmesi ve Millet Bahçesi’nin yapılacağı bölgedeki halkla görüşülmesi önem taşımaktadır. Bu noktada, son yıllarda yapılan Millet Bahçeleri bir tartışma konusu halindedir” dedi.

ÇEVRE BAKANLIĞI BÜTÇESİNDEN NEREDEYSE 5 KAT FAZLA

Bergama’da 36 bin metrekare alana yapılması planlanan Millet Bahçesi projesine ilişkin Serter, önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

Şu anda var olan stadyumun yıkılarak ve stadyumun etrafındaki esnafın, ticaret insanlarının bölgeden uzaklaştırılarak yapılması düşünülen Millet bahçesi bizlerdeki soru işaretlerini daha da arttırmıştır. Ayrıca, bütün bunların yanında, benim de katıldığım 2021 yılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçe görüşmelerinde, Bakan Murat Kurum; Millet bahçelerinin sayısının 2021 sonu itibariyle 278 olacağını ve yatırım değerinin de 16 milyar TL olacağını belirtmiştir. Bu rakam 3 milyar 378 milyon TL’lik bir yılık bütçeye sahip Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bütçesinden neredeyse 5 kat daha fazla büyüklükte ve 7 bakanlığın bütçesinden de fazladır.”.

TOKİ’ye ihale

Aldıkları duyum doğrultusunda Millet Bahçesi projesinin TOKİ’ye ihale edileceğini aktaran Serter, “TOKİ, her şeye çökmekte. Bu çökümü biz kabul etmiyoruz ve yaptırmayacağız. Burada TOKİ, dükkânları yapıp satmayacak. Dükkânlar yine belediye bünyesinde kalması lâzım. Ve hak sahiplerine, yine kiralama sistemiyle dağıtılması şart” dedi.

İzmir-anka

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