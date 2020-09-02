Market satışları normal seyrine döndü

Türkİye Perakendeciler Federasyonu (TPF) Başkanı Ömer Düzgün, normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte satışların yaz ayı normallerine döndüğünü belirterek, “Haziran ayına Mayıs ayına kıyasla yükselişle başladık. Temmuz ayında ise satışlar ilk iki hafta önceki aylara kıyasla daha azdı. Kurban Bayramı döneminde ise geçen yıla kıyasla satışlar yüzde 30 arttı.” ifadelerini kullandı.

4 BİNİ AŞKIN SATIŞ NOKTASI

TPF’den yapılan açıklamada TPF Başkanı Ömer Düzgün, 80 bine yakın personel, 4 bini aşkın satış noktasıyla hizmet veren TPF üyelerinin sosyal izolasyon sürecinde vatandaşların temel gıda maddelerine, temizlik ürünlerine ve bütün ihtiyaçlarına güvenle ulaşmalarını sağlamak için Sağlık Bakanlığı ile İç İşleri Bakanlığı’nın talimat ve tavsiyeleriyle marketlerde üst düzey tedbir aldıklarını ifade etti.

EN ÇOK TALEP MART AYINDA

Düzgün, Mart, Nisan ve Mayıs ayında satışların bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerine çıktığını belirterek, “Vatandaşlarımızın en fazla talep gösterdiği dönem Mart ayında gerçekleşti. Nisan ayında taleplerde azalma yaşandı. Haziran ayı başına kadar satışlarda bir önceki yıla kıyasla yüzde 50’nin üzerinde bir artış yaşandı.” değerlendirmesine bulundu.

Düzgün, bu yılın devamında Mart ve Nisan ayında yaşanan endişeli alımın gerçekleşmeyeceğini, satışların Eylül ayında artacağını ve yılın geri kalanının 2019 ile paralel seyredeceğini belirtti.