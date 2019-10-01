MB'den 'Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası' açıklaması

Merkez Bankasından, "Bankaların likidite yönetimdeki etkinliğin artırılması amacıyla Döviz Karşılığı Altın Swap Piyasası'nın açılmasına karar verildi." açıklaması yapıldı.

AA

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