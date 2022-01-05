MB, Hazine’nin döviziyle kâr etmişse bu suçtur

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, T24 ekonomi yazarı Uğur Gürses’in “Merkez Bankası’nın bilanço zararı nasıl kâra döndü?” başlıklı yazısında dile getirdiği, Merkez Bankası’nın zararda olan bilançosuna bir gecede 60 milyar TL’lik kâr yazılmasını değerlendirdi.

Aktaş, “Bir iddia, bu operasyonun Hazine’nin Merkez Bankası’ndaki dövizi kullanılarak yapıldığı yönünde.” diyerek eski bir Hazineci olduğunu öne sürdüğü arkadaşının uyarasını köşesinde şöyle aktardı: “Hazine’nin Merkez Bankası’nda tuttuğu döviz, yalnızca dış borç ödemesinde kullanılabilir. Merkez Bankası bu dövizle bir işlem yaparak kâr etmişse, bu durum Hazine’nin zarara uğradığı anlamına gelir. Bu da suçtur. Operasyonun nasıl yapıldığına ilişkin bir başka iddia da Merkez Bankası’nın altınlarını satıp aldığı yönünde. Milyarlarca dolarlık altın söz konusu ve işlemin de kamu bankalarıyla yapıldığı ileri sürülüyor. İşlem aynı gün gerçekleştirildiği için bilânçoda altın miktarı da değişmiyor.Yani şimdi harıl harıl bu “kâra geçme ve Hazine’ye kâr aktarma durumuna gelme” operasyonunun nasıl yapıldığı ve bu işlemlerin mevzuata uygun olup olmadığı çözülmeye çalışılıyor.” Haber Merkezi

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