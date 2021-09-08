Merkez Bankası Başkanı'ndan enflasyon açıklaması

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Ankara’da düzenlenen “Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Ekonomi Toplantısı”nda yaptığı konuşmada, "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor." dedi.

Kavcıoğlu, şunları kaydetti;

Kısa vadede enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların etkisini yitireceğini ve son çeyrekte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğini düşünüyoruz.

Rezervlerimiz 85-90 milyar ABD doları seviyelerinden yaklaşık 30 milyar ABD doları artışla 115-120 milyar dolar bandına geldi. Swap anlaşmaları, reeskont kredileri, cevherden altın alımı ve zorunlu karşılık adımları bu artışa katkı yapan ana unsurlar oldu.

"Ülkelerin borç yükü yüksek"

Kavcıoğlu, gelişmiş ülkelerin yüksek borç yükü olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin ayrıştığını söyledi. "Türkiye, borçluluk anlamında gelişmiş ülkelerden tüm kategorilerde belirgin şekilde olumlu ayrışıyor. Kamu ve hanehalkı borçluluğunda görece iyi bir noktada olduğumuzu ifade edebilirim." dedi.

Şahap Kavcıoğlu, Türkiye'nin salgını daha başarılı kontrol altına alan ekonomiler arasında yer aldığını belirtti. "Bu durum yatırım ve istihdama olumlu yansıdı" dedi.

Kavcıoğlu, merkez bankası'nın TL'yi güçlendirecek adımlar atacağını da vurguladı.