Merkez Bankası Başkanı'ndan 'enflasyon' açıklaması

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcı toplantısında yaptığı konuşmada, "Enflasyon görünümünde etkili olan geçici unsurların Türkiye'de de etkisini yitireceğini öngörüyoruz. Rezervlerimiz 122 milyar dolar seviyesine ulaştı. Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz." dedi.

TL mevduatına olan ilginin arttığını belirten Kavcıoğlu, "Mevduat artışının TL cinsinden olması ters para ikamesi görünümünü olumlu yönde destekliyor. Yılbaşına göre TL mevduat 300 milyar liraya yakın arttı." ifadelerini kullandı. Merkez Bankası son para politikaları toplantısında faiz oranlarında indirime gitmişti. Uluslararası bankalar, TMB'nin önümüzdeki aylarda yeni indirimlere gitmesini büyük olasılık olarak görüyor. Euronews Türkçe

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