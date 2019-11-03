Mısır satış fiyatı açıklandı

TMO tarafından, üreticiden satın alınan mısırın Ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 lira fiyatla iç piyasa satışının planlandığı duyuruldu.

Toprak Mahsulleri Ofisince (TMO), üreticiden satın alınan mısırın Ocak 2020'den itibaren ton başına 1250 lira fiyatla iç piyasaya satışının planlandığı bildirildi. Ofisten yapılan yazılı açıklamada, gıda ve hayvancılık sektörünün en önemli ham maddelerinden birisi olan mısırın üretiminde verimli bir yıl yaşandığı belirtildi. Ekiliş durumu, verim, kalite, maliyet ve diğer piyasa unsurlarını dikkate alarak müdahale politikalarını oluşturan TMO'nun, 9 Ağustos'ta hasat başlamadan önce mısır alım fiyatını ton başına 1150 lira olarak duyurduğu hatırlatılan açıklamada, alımların sorunsuz sürdüğü ifade edildi. AA

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