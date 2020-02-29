Motorinde ÖTV arttı

Türkiye'de motorin için uygulanan özel tüketim vergisine zam geldi. Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı litrede 1,9059 liradan 2,0559 liraya çıkarıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Motorin için uygulanacak özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarı 29 Ocak’ta zamlanmıştı. Bu tarihten önce ÖTV litrede 1,7945 olarak uygulanıyordu. Böylece ÖTV son 30 gün içinde iki defa zamlanmış oldu. Vergi artışı Resmi Gazete’de “Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)” başlığıyla yayımlandı. Euronews Türkçe

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