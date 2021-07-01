"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

MTV ve gelir vergisinde ikinci taksitler ödenecek

01 Temmuz 2021, Perşembe 20:13
Bu yıla ait motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ve 2020'ye ait elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisinin ikinci taksit ödeme dönemi bugün itibarıyla başladı.

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) internet sitesinde yer alan duyuruda, söz konusu vergilerin ödeme detaylarına ilişkin bilgilere yer verildi.

Buna göre, 2020'de elde edilen gelir unsurlarına ilişkin gelir vergisi ve 2021'e ait MTV'nin ikinci taksit ödeme dönemi bugün başlarken, ödemeler için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

Gelir vergisi ve MTV ödemeleri, GİB'in internet sitesi üzerinde bulunan İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden veya GİBMOBİL uygulamasıyla mobil telefonlardan 02.00-23.45 saatlerinde ödenebilecek.

Anlaşmalı bankaların kredi kartları, banka kartları ya da yabancı ülkede faaliyet gösteren bankaların kredi kartları, banka kartları ve diğer ödeme yöntemleri ile ödeme mümkün olacak.

Ödemeler ayrıca anlaşmalı bankaların şubelerinden, alternatif ödeme kanallarından (internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi), PTT iş yerlerinden ve tüm vergi dairelerinden de yapılabilecek.

MTV ödemesi için mükellefler, İnteraktif Vergi Dairesinin internet sitesinde "Hızlı Ödeme" bölümünden şifre girişi yapmadan "MTV Ödeme" alanına sadece plaka ve TC kimlik numarası bilgilerini girerek borçlarını görüntüleyip ödeyebilecekler.

AA

Okunma Sayısı: 169
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    30 yıldır bu yasayı bekliyorlardı: Kırım Tatar Türkleri yerli halk statüsüne kavuştu

    Türkiye'nin son 24 saati

    TFF: Karşılaşmalar yüzde 50 seyircili oynanacak

    3. doz aşılara başlandı

    18 milyon öğrenci yarından itibaren yaz tatiline giriyor

    Belçika'daki insanlık dramı devam ediyor

    AB'nin aşı sertifikası uygulaması resmen faaliyete geçti

    Kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği ve fesih kısıtı sona erdi

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    Elektrik fiyatlarına yüzde 15 zam

    Doğal gaza bir zam daha!

    Müslümanlar aşağılanıyor

    10 maddede yeni dönem

    Kiralamak mı, satın almak mı?

    Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

    Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin

    Mülteciler de borç çıkmazında

    Kanada’daki skandal devam ediyor: 182 kayıt dışı çocuk mezarı daha bulundu!

    Son 24 saatte 5496 vaka gözlemlendi

    Müslümanlara yönelik ırkçı saldırılara sessizliğe tepki

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Durumu ağırlaşan Özdoğan hapse girmesin
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AYM travmayı aştıkça...
    Faruk ÇAKIR

    Geç kalan genelge
    Ahmet BATTAL

    Hukuka geri dönüş süreci
    Ali FERŞADOĞLU

    Neden “dindar siyasalcılar” iktidar olmamalı?
    Osman ZENGİN

    On yedi sene evvel, on yedi yaşında şehid olan genç…
    Cevher İLHAN

    Ve “şantaj dosyaları”yla tâviz
    Süleyman KÖSMENE

    Su-i zan kalbimizi yorar
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Milletin vicdanıyla oynamayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.