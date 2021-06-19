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19 HAZİRAN 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Müsilaj balıkçıları da vurdu

19 Haziran 2021, Cumartesi 16:59
Marmara Denizi’nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorunu balıkçıların hem avlanmasını hem de balık satışlarını olumsuz etkiledi.

İstanbul Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Başkanı Erdoğan Kartal, balıkçıların ocak ayından bugüne avlanma oranının yüzde 80-90 gerilediğini anlattı.

Kartal, şunları söyledi: “Bu durumda balık tutsanız da zaten balık satışı yok. Balıkçılık Su Ürünleri Genel Müdürlüğü diyor ki ‘Balıklarda şu anda bir bulguya rastlanmamıştır.’ Haftalardır numune veriyoruz. Bu numunelerden şu ana kadar bize bir zararlı bir şeyin çıktığı söylenmedi.” Karaköy Balıkçılar Çarşısı’nda 45 yıldır esnaflık yapan Balıkçı Kahraman da müsilaj nedeniyle satışlarda ciddi düşüş yaşandığını belirterek, şunları kaydetti: “Profesörün biri çıkıyor ‘balık yiyin’ diyor öbürü ‘yemeyin’ diyor. Bu nasıl bir şey? Bu şeyin adı konulsun. İnsanları böyle kandırmak, aldatmak iyi bir şey değil. Bize de yazık, günah. Zaten pandemi dönemindeyiz, sıkıntı yaşadık. Bir de bu müsilaj, iyice kötü oldu.” 

AA

Etiketler: müsilaj, balıkçı
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