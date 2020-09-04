Okul alışverişlerinde ciro çok düşük

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “KIRTASİYECİ ESNAFIMIZ BAŞTA OLMAK ÜZERE OKUL ARAÇ GEREÇLERİNİ SATAN HİÇBİR ESNAFIMIZ OKUL ALIŞVERİŞLERİNDEN UMDUĞUNU BULAMADI. CİROLAR DÜŞÜK” DEDİ.

Yeni eğitim-öğretim sezonunun uzaktan öğretim yöntemi ile başlamasına ve yüz yüze eğitimin başlamasına sayılı günler kala piyasada beklenen hareketliliğin yaşanmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Ülkemizde her yıl Eylül ayında yaklaşık 20 milyon öğrencinin okula başlamasıyla yıllık 15 milyar TL’lik okul alışverişi yapılarak ülke ekonomisine büyük bir katkı sağlanıyordu. Ancak bu yıl pandemi gölgesinde başlayan yeni eğitim-öğretim sezonu piyasada beklenen hareketlilik henüz yaşanmadı. Kırtasiyeci esnafımız başta olmak üzere okul araç gereçlerini satan hiçbir esnafımız okul alışverişlerinden umduğunu bulamadı” dedi.

VELİLER ALIŞVERİŞİ ERTELEMİŞ DURUMDA

Ülkemizdeki tüm sektörlerin korona virüs salgınından olumsuz etkilendiğini hatırlatan Palandöken, “Korona virüs salgını doğrudan ve dolaylı yollardan tüm sektörleri olumsuz etkiledi. Okulların 16 Mart’tan itibaren yüz yüze eğitim-öğretime ara vermesiyle birlikte okul kantinleri, servis araçları, kırtasiyeciler ve eğitim sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmeler zor günler geçiriyor. 21 Eylül’e ertelenen yeni yüz yüze eğitim-öğretim yılının başlayıp başlamayacağı henüz tam olarak kesinleşmediği için veliler okul alışverişlerini ertelemiş durumda” diye konuştu. Okul araç ve gereçleri satanların, kantincilerin ve okul servis aracı işletmelerinin Covit-19 pandemi hastalığında yaşanan artışlar sebebiyle akıbetinin belirsiz olduğunu söyleyen Palandöken, “Aylardır iş yapamayan kırtasiyeci esnafımız maddi imkansızlıklar ve piyasadaki belirsizlik nedeniyle ne yapacağını bilemez durumdalar. Diğer sektörlerde olduğu gibi kırtasiyeci esnafımız da Bağ-kur, SSK, vergi, kira ve piyasaya olan borçlarını ödeyemiyorlar. Eğitim sektöründeki işletmelerin akıbetleri belli değil.” diye konuştu.

Recep Gören - Ankara