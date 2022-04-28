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30 NİSAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

Önümüzü göremiyoruz

28 Nisan 2022, Perşembe 19:00
Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Tayfun Küçükoğlu, Türkiye İMSAD tarafından 50’nci kez düzenlenen ‘Gündem Buluşmaları’nda konuştu.

Küçükoğlu, “Sektörümüzün gelişimi ve gelecek planları açısından enerji konusunu dikkatle takip ediyoruz. Bugün büyük bölümünü ithal ettiğimiz enerji, yüksek maliyeti nedeniyle sektörümüzü zorlamaktadır. Öte yandan gelecek için sürdürülebilirlik adımlarını da atmamız gerek. Önümüzde enerjinin maliyeti, sürdürülebilirliği, rekabete etkileri, arz güvenliği ve dönüşümün nasıl gerçekleşeceğine dair öngöremediğimiz pek çok konu var. Orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmak için geleceği daha net görmeye ihtiyacımız var. Dünyada değişen ticaret dengelerini görebilmemiz lazım. Oyunun kuralları değişirken, yeni kuralları keşfedebilmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

İstanbul - Anka

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  • Hüseyin İlhan

    29.4.2022 05:31:09

    Bu ülke BETON ve GELİŞİGÜZEL YAPILAŞMAYA son vermelidir. İnşaat sektöründen milyalrar kazanıp kumara,avm.i,ktidarı şakşaklayan yandaş medyaya vereceğinize YENİLENEBİLİR ENERJİ için yatırım yapın. Gelecek ve milletin derdine çare bulacağım diyen muhalefet bu inşaat işlerini ciddi incleemeli ve kaynak israfına son vermelidir.

Risale-i Nur Külliyatı

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