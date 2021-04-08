Papa'dan Dünya Bankası ve IMF'ye 'yoksul ülkelerin borçlarını silin' çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, yıllık toplantılarını gerçekleştiren Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu'na (IMF) mektup yazarak Kovid-19 döneminde zor zamanlar geçiren fakir ülkelerin borçlarının kısmi dahi olsa silinmesini istedi.

Bu ülkelere aynı zamanda küresel karar alma mekanizmalarında daha anlamlı bir söz hakkı verilmesi gerektiğini belirten Papa, pandeminin sosyoekonomik, ekolojik ve siyasi krizleri iç içe geçirdiğini aktardı. 4 Nisan'da kaleme alınmış olan mektupta ayrıca şu ifadeler yer alıyor: " 'Toparlanma' kavramı, dünya nüfusunun küçük bir azınlığının tüm servetin yarısına sahip olduğu eşitsiz ve sürdürülemez bir ekonomik ve sosyal yaşam modeline geri dönmekle ilgili olamaz artık. Fakir ve daha az gelişmiş olanların da karar mekanizmalarında etkili şekilde yer aldığı ve uluslararası piyasalara erişimlerinin sağlandığı yeni bir küresel plana ihtiyacımız var." Euronews Türkçe

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