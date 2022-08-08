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9 AĞUSTOS 2022 SALI - YIL: 53

Politika yanlış, maliyet ağırlaşıyor

08 Ağustos 2022, Pazartesi 23:53
“Enflasyonla doğru şekilde mücadele etmiyoruz” diyen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, mevcut ekonomi politikalarında ısrar edildikçe zaman kaybedildiği uyarısında bulundu.

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, ekonomik krizden çıkışın hâlâ mümkün olduğunu belirterek, “Ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu; ekonomi yönetiminin B planı nedir?” diye sordu. Sözcü’ye kouşan Turan, “Enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele etmiyoruz. Bu yüzden sürekli olarak kamu kurumlarının tahminlerinin yukarı revize edildiğine şahit oluyoruz. İster enflasyon ve cari açık olsun ister CDS ve kur olsun en başta hedeflediğimiz yerlerden çok uzağız. Krediye ulaşım pahalı, yatırım ortamı zayıf. Ekonomik yavaşlama şiddetlendi. Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz. Her kaybedilen zamanın ekonomik açıdan bir maliyeti oluyor” dedi.

İKİ MÜHİM KONU

Turan, “Globaldeki ve Türkiye’deki gelişmeler doğrultusunda sonbaharda bir ani duruş öngörüyor musunuz?” sorusuna ise, “Finansal açıdan takip ettiğimiz iki mühim konu var. Bunlardan ilki Kur Korumalı Mevduat’ta ağustos ortası ile vade sonuna geliniyor. Şirketlerin KKM’yi ne kadar döndüreceği önemli. İkincisi sonbahardaki eurobond, sendikasyon dönüşleri. Yabancı yatırımcıların belirsizliklerden dolayı çok da istekli olmadıklarını duymaktayız. Döviz arzında yaşadığımız her sorun TL’de değer kaybı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu iki dönem TL açısından riskler barındırıyor. Öte yandan hem yüksek enflasyon hem de finansal koşulların sıkılaşması sonucunda, son dönemde ekonomideki yavaşlamanın şiddetli olduğunu analiz ediyoruz. Bu hem iç talepteki yavaşlama ile ilgili, hem de ihracat ve dış talepten kaynaklanmakta. Özetle, önümüzdeki dönem hem TL’nin seyri, hem enflasyon ve finansal koşullar ekonomik büyüme üzerinde risk oluşturuyor.” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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