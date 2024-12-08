Prim teşvikinin düşürülmesi esnafı zorlar

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, TBMM’ye sunulan yasa teklifi ile Komisyondaki görüşmelerde 2008’den bu yana aralıksız verilen 5 puanlık prim teşvikinin devam etmesi gerektiğini belirtti.

Palandöken, “Meclise sunulan Yasa teklifi ile vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan sigorta prim desteğinin 5 puandan 4 puana indirilmesi işverenlere kişi başı ortalama aylık 400 TL yük getirecek. Ancak imalat sanayi sektöründe 5 puan prim teşviki 2026 sonuna kadar devam edecek. Anayasanın 173 üncü maddesindeki ‘Devlet Esnaf ve Sanatkârı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır’ ifadesi bulunuyor. Esnaf ve sanatkârlarımızın ekonomik zorluklar yaşadığı bu dönemde korunması gerekirken büyüklerin yani imalat sektörünün korunması âdil değil. Vergi ve primlerini düzenli ödeyen işverenlere sağlanan yüzde 5’lik prim desteği kesinlikle devam etmeli. Hatta bizim TESK olarak daha önce bu konuda SGK prim teşvikinin yüzde 10’a çıkarılması yönünde talebimiz vardı” dedi. İstanbul - Sedat Serdar

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