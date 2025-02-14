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14 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

Ramazan gelmeden zamları geldi

14 Şubat 2025, Cuma 02:03
RAMAZAN AYINA SAYILI GÜNLER KALA, ÇARŞI PAZARDA FİYAT ARTIŞLARI CEP YAKIYOR

RAMAZAN FIRSATÇILARINA DİKKAT!

İftar menüleri, erzak kolileri ve pide fiyatları cep yakacağa benziyor. Zincir marketlerde satışa sunulan Ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. En düşük Ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor. Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, Ramazan pidesinin de bu yıl yüzde 30 zamlanacağı ifade edildi.

BAYRAM İKRAMİYELERİ ŞİMDİDEN ERİDİ

Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bayram ikramiyelerinin alım gücündeki dramatik düşüşe dikkat çekti, "2018 yılında bayram ikramiyesi 1.000 liraydı; 20 adet Ramazan kolisi alınabiliyordu. 2025 yılında bayram ikramiyesi 3.000 lira oldu, ancak sadece 5 koli alınabiliyor" dedi. Gürer, bayram ikramiyesinin asgarî ücret seviyesinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

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Fırsatçılara izin verilmesin

Ramazan’a sayılı günler kala zam fırtınası da hızlandı. İftar menüleri, erzak kolileri, pide fiyatları cep yakacak.

Ramazan ayına sayılı günler kala, çarşı pazarda fiyat artışları gözleniyor. Marketlerde süt ve süt ürünleri ile paketli bakliyat gruplarında geçen aya göre yüzde 5 ile 7 arasında ufak çaplı etiket değişiklikleri gözleniyor. İftar menüleri, erzak kolileri ve pide fiyatları cep yakacağa benziyor. Zincir marketlerde satışa sunulan ramazan kolileri, geçen yıla göre yüzde 50 ile yüzde 70 arasında zamlı fiyatlarla raflardaki yerini aldı. En düşük ramazan kolisi 234 liradan başlayıp, 1.440 liraya kadar çıkıyor. 

Dışarıda iftar lüks oldu

Ekmek fiyatlarında zam tartışmaları sürerken, ramazan pidesinin de bu yıl yüzde 30 zamlanacağı ifade edildi. Henüz resmî makamlardan bir açıklama yapılmadı ancak fırıncı esnafı fiyatın artacağını ifade ediyor. Bodrum Fırıncılar Derneği Başkanı İbrahim Çelik, yaptığı açıklamada, 200 gram ramazan pidesinin fiyatının 20 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Dışarıda iftar yapmayı planlayanlar için de fiyatlar geçtiğimiz yıla göre oldukça yüksek. Ortalama bir restoran menüsünde yüzde 30 ila yüzde 40 arasında bir fiyat artışı görülürken, lüks mekânlarda bu oran yüzde 70’e kadar çıkabiliyor.

Esnaf lokantalarında iftar menüsü 400-500 lira arasında değişirken, standart restoranlarda bu fiyat kişi başı 750 liradan başlıyor. Biraz daha lüks mekanlarda 1.000 lira ile 1.500 lira arasında menü fiyatları görülürken, İstanbul’da Boğaz hattındaki lüks otellerde menü fiyatları kişi başı 4-5 bin lirayı buluyor. Ramazan ayının vazgeçilmezi olan hurma fiyatlarında da artış gözlendi. Geçen yıl 350-450 lira arasında değişen hurma fiyatları bu yıl 450 lira ile 700 lira arasında satılıyor.

Haber Merkezi

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Bayram ikramiyesi, Ramazan kolisi fiyatı karşısında eridi

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bayram ikramiyelerinin alım gücündeki dramatik düşüşe dikkat çekti, “2018 yılında bayram ikramiyesi 1.000 liraydı; 20 adet Ramazan kolisi alınabiliyordu. 2025 yılında bayram ikramiyesi 3.000 lira oldu, ancak sadece 5 koli alınabiliyor” dedi.

Gürer, bayram ikramiyesinin asgarî ücret düzeyinde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ramazan ayının 1 Mart itibarıyla başlayacağını hatırlatan Gürer, marketlerde satışa sunulan gıda kolilerinin fiyatlarına da dikkat çekerek, “Tarım Kredi Kooperatiflerinin çiftçiyi destekleme amacıyla kurulmuş bir yapı olduğunu unutmamalıyız. Ancak mevcut uygulamalar ne çiftçiye ne de tüketiciye yeterince fayda sağlıyor” diye konuştu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA

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