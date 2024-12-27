Reel sektör enflasyonun düşeceğine inanmıyor

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, 2024’ü geride bırakırken Türkiye ekonomisinde “rasyonelliğe dönüş” olarak adlandırılan sürecin neresinde olduğuna odaklanmanın çok daha faydalı olacağını söyledi.

Dezenflasyon sürecinin beklenenden yavaş ilerlediğini ifade eden Bahçıvan, “Merkez Bankamız 2024 sonu için yüzde 36’yı hedeflerken, yılı yüzde 45 civarında kapatacağımız anlaşılıyor. Enflasyonun neden istendiği kadar düşmediğini sorguladığımızda ise en başta beklentilerdeki katılığı görüyoruz. Özellikle hane halkı ve reel sektör, enflasyonun düşeceğine ikna olmakta halen zorlanıyor. Bir diğer sorun ise hizmet enflasyonunun yüksekliği. Sonuç itibarıyla, enflasyonda belli bir mesafe almış olsak da temkini elden bırakmamamız gereken bir süreçteyiz” açıklamasında bulundu. AA

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