Sarayın günlük masrafı 14.7 milyon lira oldu

Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı günlük masrafı belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Cumhurbaşkanlığı 2022 yılında 5 milyar 363 milyon lirasını harcadı. 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan Cumhurbaşkanlığı günlük ortalama harcama tutarı yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. BirGün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre, Cumhurbaşkanlığı’nın 2022 yılı ödenek toplamı 4 milyar TL’ye çıktı. Ek bütçeden gelen ödenekle bütçesini arttıran Cumhurbaşkanlığı’na bu miktar da yetmedi. Yıl sonu ödeneği 5 milyar 614 milyon lira olan Cumhurbaşkanlığı bunun 5 milyar 363 milyon lirasını harcadı. Böylelikle 2021’de 10 milyon lira dolayında hesaplanan günlük ortalama harcama tutarı yüzde 40 artarak 14 milyon 694 bin TL oldu. Bu arada, ödeneğini katlayan harcamalar yapan genel bütçeli idareler arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı da yer aldı. Bakanlık 27 milyar TL’lik ödeneğine karşın 48 milyar TL, İletişim Başkanlığı 816 milyon TL’lik ödeneğine karşın 1 milyar 969 milyon TL harcama yaptı. Garantili projelerin ödemelerinin yapıldığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne de 85 milyar TL’lik bütçesi yetmedi ve yıl sonu harcama tutarı 136 milyar TL’ye fırladı. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 38 milyar TL’lik bütçesine karşın 53 milyar TL harcadı.