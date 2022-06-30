Şeker zammı tatlıcıyı da vurdu

Şekere yüzde 67 oranında zam yapılması İzmir’deki pastaneci, lokumcu ve tatlıcı esnafını da vurdu.

Türkiye Şeker Fabrikaları’nda 550 liraya aldıkları bir çuval şekerin fiyatının 757’ye yükseldiğini, toptancılarda ise rakamın 1350’ye ulaştığını belirten İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odası Başkanı İhsan Esen, “Şeker zammı bu kadar ağır olmamalıydı. Böyle devam ederse altı ay dayanamaz kimse. Binlerce esnaf kepenk kapatır” dedi. Tatlıcı esnafı Sakin Kaya, “Artık bir kilo baklava alan çıkmıyor. İnsanlar tek tek yemeyi öğrendiler. Baklava fiyatını sorup alamayan çok müşteri var” derken, bir başka esnaf Sevinç Özsoy da “Önümüzü göremiyoruz” diye konuştu. Türk Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü’nün tarım kredi marketlerine ucuz fiyattan verdiği şekere yüzde 67, diğerlerine ise yüzde 37 oranında zam yapması tatlıcı esnafının da tadını kaçırdı. İzmir’de Konak Kemeraltı Çarşısı’ndaki tatlıcılar, müşteri azlığından ve yükselen girdi maliyetlerini fiyatlara yansıtamamaktan dert yandı.

BU BÖYLE GİTMEZ, ÇÖZÜM BULUNMALI

Esnafın ekonomik sıkıntıdan çıkış için çare aradığını vurgulayan Esen, “Şeker zammı bu kadar ağır olmamalıydı. Şekerin çuval başı imalatçı firmalara 600 lirayı geçmemeliydi. 1400-1300 lira şekere, 700-800 lira yağa, 600 lira una verip de hangi ürünü imal edeceksiniz? Bu ürünleri kaça satacaksınız? Devlet büyüktür, elinden geleni yapıyor ama yetersiz. Üyelerimiz sıkıntılı. Herkes mutsuz, herkesin yüzü düşük. Hiç kimse yarının ne getireceğini tahmin edemiyor. Elemanlarını çıkarıyorlar, masraflarını kısıyorlar. Ailece çalışmaya başladılar. Kendisi usta olanlar, ustasını çıkardı. Önlüğünü takıp imalatlara girdi. Bu şekilde ayakta durmaya çalışıyorlar. Bu böyle gitmez, acil çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

İzmir - anka