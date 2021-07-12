Seyyanen zam talebi

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde memur ve emeklilere 1000 lira zam ve 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini talep etti.

Taşkın, yaptığı yazılı açıklamada, Ağustosta başlayacak 6’ncı dönem toplu sözleşme görüşmeleri öncesinde yetkili sendikanın diğer sendikaların teklif, talep ve önerilerini alarak geniş bir talep dosyasıyla görüşmelere katılması gerektiğini belirtti. Kamu çalışanları ve emeklilerin TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarına “mahkûm edilmemesini” isteyen Taşkın, şunları kaydetti: “Toplu Sözleşme görüşmeleri öncesinde memur ve emeklinin kayıplarının telâfisi için 1000 lira seyyanen zam ve 1500 lira bayram ikramiyesi verilmelidir.”

Anayasaya aykırı

Geçmiş yıllarda verilen sözlerin de tutulmasını isteyen Taşkın, şunları söyledi: “Tüm kamu çalışanlarını kapsayacak şekilde 3600 ek gösterge verilmeli, döner sermayede âdil ve hakkaniyetli bir dağıtım sistemine geçilmeli, ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalı, vergi oranı yüzde 15’te sabitlenmeli, sağlık teşkilâtlarında çalışanların tamamını kapsayacak şekilde yıpranma payı yeniden düzenlenmelidir. Memura yıllık giyim ödeneğinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Emeklilikte aile yardımının kesilmesi çağ dışı, Anayasa’ya ve mevcut yasalara aykırıdır. Bu nedenle emeklilerimize aile yardımı ödeneğinin verilmesini istiyoruz.”

İstanbul – aa

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‘Gelirin âdil dağılımını istiyoruz’

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Örgütlenme Sekreteri Hasan Kütük, Kamu emekçilerinin yanı sıra emekliler ile diğer kamu görevlilerini de ilgilendiren 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinden önce taleplerini açıkladı. Kamu görevlilerinin atanmalarında sözlü sınav kaldırılarak liyakatin esas alınması gerektiğini ifade eden Kütük, “Dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 468 lira, yoksulluk sınırının 11 bin 929 lira olarak hesaplandığı bir dönemde kamu çalışanlarının ücretlerinin insan onuruna yakışır bir düzeye çıkarılması kaçınılmazdır” diye konuştu. Kütük, “Önceki yıllarda yaşanan kayıpların karşılanabilmesi için kamu çalışanlarının ücretlerine öncelikle yüzde 30 oranında bir zam yapılmalıdır. Bu zamdan sonra 2022 yılının ilk yarısı için yüzde 15, ikinci yarısı içi yüzde 15, 2023 yılının ilk yarısı için yüzde 15 ve ikinci yarısı için de yüzde 15 oranında zam yapılmalıdır” dedi.

Ankara – Recep Gören