Sıcaklar ekonomiyi de vuruyor

Sıcak hava dalgası Kuzey yarımküreyi adeta kavuruyor. Aşırı sıcaklar bir yandan ölümlere ve çok sayıda insan için sağlık sorunlarına neden olurken diğer yandan ekonomi alanında da ciddi problemlere ve maliyetlere neden oluyor.

Son veriler aşırı sıcak hava yüzünden üretimin düşmesinin yüz milyarlarca dolar kayba neden olduğunu ortaya koyuyor. Aşırı sıcak havalar son yıllarda sağlıktan ekonomiye çok sayıda alanda olumsuz etkilere neden oluyor. Amerikan Çevre Koruma Dairesi verilerine göre, bir yıl içinde aşırı sıcak havanın etkili olduğu gün sayısı 1960’lı yıllarda ortalama 23,8 gün iken, bu sayı 2000’li yıllarda 53,5 güne, 2020’li yıllardaysa 72,7 güne yükselmiş durumda. VOA Türkçe’nin haberine göre bir yıl içinde 70 günden fazla aşırı sıcak hava koşullarıyla karşılaşıyor olmanın ekonomi üzerinde de ciddi olumsuz etkileri görülüyor. Bir yandan verimlilik düşerken, diğer yandan tarımdan sanayiye birçok alanda üretim sekteye uğruyor. American Progress isimli kurum da yayımladığı bir raporla sıcak havaların çalışanlar üzerindeki etkisi ve ekonomiye zararlarına dikkat çekiyor. Kurumun raporuna göre açık havada ve daha düşük ücretlerle çalışan kişiler sıcak havanın olumsuz etkilerinden diğer çalışanlara göre 5 kat daha fazla etkileniyorlar. Haber Merkezi

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