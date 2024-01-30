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31 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Şirket fakir, patron zengin

30 Ocak 2024, Salı 23:39
Türkiye’de şirket sahiplerinin zengin ancak şirketlerin yeterli sermayeye sahip olmadığını ve konkordato konusunun bu yüzden daha sık gündeme geldiğini belirten ATO Başkanı Gürsel Erol, “Ülkemizde şirket kesesi ile patronların kesesi birbirinden farklı ve patronu zengin olduğu halde fakir olan şirketler mevcut” dedi.

MEHMET KARA - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konkordato uygulamalarının, bir şirketi iflastan korurken başka işletmelerin iflasının önünü açma tehlikesi taşıdığını belirterek, konkordato müessesesinin borçlu kadar alacaklıyı da gözetecek şekilde yeniden düzenlenmesi gerektiğini vurguladı. Ticarî hayatın bir zincir gibi birbirine bağlı olduğuna dikkat çeken Baran, “Konkordato uygulamasının ticari sistemin işleyişini bozmasının önüne geçmek için alacaklıların borçlarını ödeyecek, borçludan da faiziyle birlikte tahsil edecek bir fon oluşturulabilir” diye konuştu. Baran, ABD ve Avrupa ülkelerindeki konkordato uygulamalarında, işletmeyi iflasın eşiğine getiren şirketin yönetim kademesine de sorumluluğu nedeniyle çeşitli yaptırımlar uygulandığına dikkat çekti.

Fakir şirketin zengin patronu

Türkiye’de şirket sahiplerinin zengin ancak şirketlerin yeterli sermayeye sahip olmadığını ve konkordato konusunun bu yüzden daha sık gündeme geldiğini belirten Baran, “Ülkemizde şirket kesesi ile patronların kesesi birbirinden farklı ve patronu zengin olduğu halde fakir olan şirketler mevcut. Hal böyle olunca şirketi için konkordato ilan eden, alacaklılara ödeyeceği borçta indirim yaptırıp taksitlendiren, onu da ödemekten imtina eden işletme sahipleri, özel ekonomik hayatlarından fedakarlık yapmıyor, yaşam kalitesinde kayıp yaşamıyor. Öte yandan alacağını tahsil edemeyen şirket borcunu ödemekte zorluk çekiyor ve bütün paydaşları da bu olumsuzluktan etkileniyor. Sonuçta güven unsuru erozyona uğruyor” diye konuştu.

ALACAKLI İÇİN KORKULU RÜYA

Konkordato müessesesinin art niyetli kullanımının önüne geçilmesi için yeniden ele alınması ve alacaklı işletmelerin de mağdur olmaması için bir fon oluşturulması önerisinde bulanan Baran, 15 Mart 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7101 Sayılı İcra ve İflas Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile konkordato müessesesinin işlevselliğinin arttırılarak, iflas erteleme müessesesinin yürürlükten kaldırıldığını hatırlatan Baran, “Beş yılı aşan uygulama süresi içerisinde konkordato müessesesi alacaklılar için korkulu rüya haline geldi” dedi.

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