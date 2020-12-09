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10 ARALIK 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Son 70 yılın en ağır yoksulluğu

09 Aralık 2020, Çarşamba 19:00
Tüketİcİ Hakları Derneğİ halkın son 70 yılın en ağır yoksulluğu ve açlığı yaşadığını açıkladı.

Tüketİcİ Hakları Derneği halkın son 70 yılın en ağır yoksulluk ve açlığını yaşadığını belirterek, “Asgari ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü” açıklamasını yaptı. Tüketici Hakları Derneği, Türkiye’de yaşanan yoksullukla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Günümüzde halkımız son 70 yılın en ağır yoksulluğunu ve açlığını yaşamaktadır. Açlık ve yoksulluk patlamıştır. Tüketicilerin ezici çoğunluğu yeterli ve gerekli gıdaya erişemediği için yeterli ve dengeli beslenemiyor. Asgarî ücretlilerin son bir yılda 61 çeşit temel gıda olmak üzere, 78 çeşit gıdada satın alma güçleri düştü” dedi.

Talepler

Dernek yurttaşların bu yoksulluktan çıkabilmesi için taleplerini sırlarken, “Tüketicilerin refah ve huzurunu sağlayacak ekonomik ve sosyal politikalar ivedilikle uygulamaya konulmalıdır. Tüketicilerin yoksulluğunu ve açlığını önleyecek, gelir düzeyini yükseltecek, işsizliği önleyecek kamulaştırmalar ve yeni kamu yatırımları ile toplumun zayıf kesimleri olan çalışanların, küçük esnafın ve küçük çiftçilerin ödediği gelir vergisini düşürecek şekilde yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tüketicilerin satın alma güçlerini arttıracak şekilde gıdaların maliyet, toptan ve perakende fiyatlarına bir yasal düzenleme getirilmelidir. Bununla birlikte, gıdadan KDV kaldırılmalıdır” denildi.

Ankara - anka

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