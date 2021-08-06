Steven Young, Dalgakıran Grubu’nda

Hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın tek çatı altındaki en büyük entegre kompresör üretim tesisine sahip olan, teknoloji odaklı yatırımlarıyla birlikte Ar-Ge çalışmalarıyla da sektöründe dünyanın ilk beş ismi arasında yer almayı hedefleyen Dalgakıran Grubu, sürpriz bir isimle üst düzey yönetim kadrosunu daha da güçlendirdi.

xBosch Grubu bünyesinde 25 yıllık kariyerinin ardından, çalışma hayatına farklı açılımlarla devam etme kararı alan, iş dünyasının öncü isimlerinden Steven Young, Dalgakıran Grubu’nun İcra Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Görevine Ağustos ayında başlayan Steven Young’ı tebrik eden Dalgakıran Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Dalgakıran, “Ülkemizin en değerli profesyonellerinden Steven Young’ın, Dalgakıran’da devraldığı bayrağı daha da yukarılara taşıyacağına yönelik inancımız tam. Steven Young, iş hayatındaki engin tecrübesi ve birikimiyle; Dalgakıran Grubu’nun hem yurt içi hem yurt dışı pazarlardaki ticarî gelişimine büyük katkılar sunacak” dedi.

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