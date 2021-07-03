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3 TEMMUZ 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Tam bir şark kurnazlığı

03 Temmuz 2021, Cumartesi 01:55
ELEKTRİK VE DOĞALGAZA YAPILAN ZAMLARIN HAZİRAN SONUNA DENK GETİRİLEREK MEMUR VE EMEKLİYE YILIN İKİNCİ YARISI VERİLECEK ZAMMIN GÖZETİLMESİ MANİDAR BULUNDU.

DAHA DA ZOR GÜNLER KAPIDA

EKONOMİSTLER yapılan yeni zamların iğneden ipliğe çok sayıda ürünün fiyatını arttıracağını, bütçede yaşanan kaynak sıkıntısıyla birlikte işsizlik ve yüksek enflasyonun bir arada yaşanacağı zor günlerin kapıda olduğu uyarısı yaptı.

MEMUR-EMEKLİNİN ZAMMI ŞİMDİDEN ERİDİ

DEVA Partisi Lideri Babacan da, “Zamlar Haziran’ın son günü yapıldı. Tam bir şark kurnazlığı. Bu zammı 30 Haziran’da değil de 31 Mayıs’ta yapsalar enflasyon hesabına girecekti ve 1 Temmuz’daki zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı” dedi.

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Tam bir Şark kurnazlığı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yapılan zamlarla ilgili, “Tam bir şark kurnazlığı. Bu zammı 30 Haziran’da değil de 31 Mayıs’ta yapsalar enflasyon hesabına girecekti” dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Antalya’da partisinin 1. Olağan Kepez İlçe Kongresi’nde konuştu. Babacan, elektrik ve doğal gaz zamları ile ilgili olarak da şunları söyledi: “Kendinize tasarruftan muafiyet getirdiğiniz günün akşamında, aynı günün akşamı elektriğe tam yüzde 15 zam yapıldı. Yetmiyormuş gibi dün gece de doğal gaza konutlarda yüzde 12, sanayide yüzde 20 zam yapıldı. Yük yine vatandaşa. (…) Zamlar Haziranın son günü yapıldı. İlk 6 aylık enflasyon sepetinin dışında kaldı. Halbuki 1 Temmuz’la başlayan ikinci altı aydaki emeklilerin, memurların maaşı ilk 6 aylık enflasyona bakarak arttırılıyor. Ayın son günün yapılan zamlar enflasyon sepetine girmeyeceği için altı ay boyunca bu zamların getirdiği enf-lasyon yükünü emeklimiz ve memurlarımız kendi ceplerinden karşılamaya çalışacak. Tam bir şark kurnazlığı. Bu zammı 30 Haziran’da değil de 31 Mayıs’ta yapsalar enflasyon hesabına girecekti ve 1 Temmuz’daki zamlarına bu enflasyon artışı yansıtılacaktı. Artık bundan medet ummaya başladılar.”

BİRAZ DA SİZ TASARRUF ETSENİZE

“Resmî Gazete’deki tasarruf genelgesinde ‘Cumhurbaşkanlığı hariç’ yazıyor. İhaleyi kendi gizli yapıyorlar, belediyeye ‘şeffaf yapın’ diyorlar. Kendi tasarruf etmiyor, diğer kurumlara ‘tasarruf et’ diyor. Sayın Cumhurbaşkanı her şeyden muaf. Soruyorum kendisine: Niye? Siz, bu ülkenin kamu yönetiminden sorumlu değil misiniz? Siz önden buyurun… Devletin ve milletin harcamalarından tasarruf çağrısı yaparken, biraz da siz kendiniz tasarruf etsenize.” Hükümete tasarruf reçetesi de sunan Babacan sözlerini şöyle sürdürdü: “Anayasa ve kanunlara bağlı kalın. Şu yurt içi, yurt dışı seyahatlerinizdeki uçak sayılarını, konvoylarınızdaki araç sayısını azaltın. Kamu ihale mevzuatını değiştirin. Şeffaf ve açık bir ihale sistemiyle, kamuya mal ve hizmet alımlarında, yandaşlarınızın değil, halkımızın kâr etmesini sağlayın. Avrupa Birliği’nin kamu alımları mevzuatını alın, aynen uygulamaya başlayın. Kanal İstanbul gibi rant projelerine artık bir son verin. Tüm kurum ve kuruluşları Sayıştay denetimine açın. Varlık Fonu’nu kapatın. Bu reçeteyi uygulayın da görün, maliyetler nasıl düşüyor. Bu milletin alın teri olan o vergiler nasıl bereketleniyor.”

Antalya - Anka

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Bu zamlar, enflasyonu yüzde 19’a çıkaracak

Mayısta yüzde 16,59 olan resmî enflasyonun, son zam dalgasıyla birlikte daha da yükselmesi bekleniyor. Türkiye, dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alıyor. Serbestiyet’in haberine göre, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi, Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, zamların enflasyona dolaylı etkilerle toplam 1,1 etki edeceğini söyledi: “Elektrik ve doğal gaz zamlarının tüketici enflasyonuna doğrudan etkisi 0,6 puan olacak. Dolaylı etkilerle birlikte toplam etki 1,1 puana ulaşabilir. Bu zamlardan sonra Temmuz-Ağustos gibi enflasyonun % 19’u geçme ihtimali yükseldi. Yani yakında reel faiz tekrar negatif olabilir.”

 

 

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93 milyar dolar uçtu

BM’ye bağlı Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) ile Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından yapılan araştırma ortak rapor olarak yayınlandı.

Raporda Türkiye örneği verilerek, ekonomide turizmin payının yüzde 5 olduğu, 2020’de ülkeye giren yabancı turist sayısının yüzde 69 azaldığı belirtiliyor. Bunun doğrudan turizm alanında ekonomide 33 milyar dolar kayba yol açtığı tahmin ediliyor. Rapora göre Türkiye’nin yalnız turizmden kaynaklı kaybının toplam millî gelirdeki payının yaklaşık yüzde 9’u buluyor. Buna göre Türkiye turizmde en büyük kayba uğrayan ülke oldu. Yeme-içme, perakende ticaret, iletişim ve ulaşım gibi yan sektörlerle birlikte bu kaybın yaklaşık üç katına çıkarak 93 milyar dolara ulaştığı vurgulanıyor.

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