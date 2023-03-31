Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası eski başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabında KKM’de faiz sınırının kaldırılmasını değerlendirirken, “KKM sonrası kamunun döviz açık pozisyonu 2022 sonunda 258 milyar $’a çıktı. (An itibarıyla tahminim 280 milyar$.) Yani kurdaki her 1 TL sıçramanın kamuya net yükü yaklaşık 280 milyar TL olacak” diye yazdı.

İktisatçı ve bankacı Serkan Özcan da “Sevsinler faiz mücadelenizi!” derken, “2022’de 181 milyar TL kamu yükü yaratan KKM’de faiz tavanını komple kaldırdınız! Küçük bir azınlık dolar almasın diye uydurduğunuz KKM, artık dövizin artışını durduramayınca faizin önünü hepten açtınız! Tarihin en faizci en adaletsiz iktidarısınız!” ifadelerini kullandı. *** Örtülü faiz artışı Finans uzmanı Ömerhan Karamahmutoğlu ise, “Önce tüm dünyanın tersi yönde kararlar alıp, KKM diye zarar ziyan bir ürün çıkartacaksın, Nas diyeceksin, sonra ben ortalığı batırdım, e sözümü de yiyemiyorum faiz arttıramıyorum ama KKM’deki faiz tavanını serbest bırakıyorum diyip örtülü faiz artışı yapıp en kritik süreçte…” sözleriyle tepkisini dile getirdi. Ekonomist Uğur Gürses de “KKM’nin iflas belgesi” ifadesini “Her şeyi ‘çözmek’ için faizleri baskılayıp enflasyonun altına çekiyorsun, kur-enflasyon patlıyor, vatandaş-şirketler TL’den kaçıyor, KKM ‘icat’ ediyorsun kur farkını bütçeden ve para basarak karşılyorsun, yürümüyor, faizi serbest bırakıyorsun...” diyerek durumu net bir şekilde ortaya koydu.

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