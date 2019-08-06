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6 AĞUSTOS 2019 SALI - YIL: 50

Tarım Bakanlığı açıkladı: Fındık için iki ülkeyle iş birliği kararı

06 Ağustos 2019, Salı 16:29
Tarım ve Orman Bakanlığı, Azerbaycan Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasında "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu" açıklandı.

Fındık hasadı törenine katılmak üzere Ordu'ya gelen Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan tarım bakanları, Ordu Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen programda bir araya geldi.

 

Üç ülke arasındaki fındık iş birliği deklarasyonu

Bakan Pakdemirli, Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı ile Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanlığı arasındaki "Fındık Alanında Stratejik İşbirliği Deklarasyonu"nu açıkladı.

Pakdemirli, şu ifadeleri kullandı:

"Bu deklarasyonu Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan halkları arasındaki dostane ilişkileri güçlendirmek, fındık alanında iş birliğini geliştirmek, üretim, kalite, verimlilik için potansiyel ve ihtiyaç duyulan bilimsel, teknik ve teknolojik iş birliğini sağlamak ve fındık alanında daha yakın bir iş birliği geliştirmek, ortak yararları ve ortak çıkarları gözetmek amacıyla yapmaktayız. Bu deklarasyon, dünya fındık üretiminde en büyük paya sahip ilk 5 ülke içerisinde yer alan 3 ülke olarak omuz omuza, bir arada, fındığın anavatanında, kültür fındığının dünyaya yayıldığı topraklarda, fındığın üretimini, kalitesini ve verimini artırmak, hastalık ve zararlılarla mücadele, yeni çeşitlerin geliştirilmesi yönündeki kararlılıklarını ortaya koymaktadırlar.

Biz 3 bakan olarak her zaman üretenin ve tüketenin yanındayız. Yeni çeşitleri üreticimize sunmak, verim ve kaliteyi arttırmak, bölgemizdeki hastalık ve zararlılarla mücadele etmek, ürün kalitesi ve çeşitliliğini arttırarak fındığa katma değer kazandırmak ile kaliteli ürünün tüketicilere ulaşması yönündeki stratejik iş birliğimizde kararlı olduğumuzu açıklıyoruz."

Azerbaycan Tarım Bakanı İmam Karimov ve Gürcistan Çevre Koruma ve Tarım Bakanı Levan Davitashvili de fındığa ilişkin iş birliğinin her üç ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

AA

Etiketler: fındık, işbirliği
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