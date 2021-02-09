Dünyadaki fiyat artışları sonucu, gıdayla birlikte enflasyon da ithal ediyoruz.

HUBUBAT FİYATLARI YÜZDE 45-50 ARTTI

Dünya gazetesi tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım: “Hububat ürünlerinde yüzde 45-50 fiyat artışı var. Fiyatlar buğdayda yüzde 50, arpada yüzde 47, mısırda yüzde 45 arttı. Sebep pandemi, kuraklık, rekolte azlığı, kısıtlama ve kotalar, başta Çin, ülkelerin yüklü alımları...”

KIRSAL BOŞALIYOR, EKİLİ ALAN AZALIYOR

“Önümüzdeki süreçte tehditler: Kırsal gittikçe boşalıyor. Hububat ekili alan azalıyor. Nakliye önemli bir maliyet kalemi haline geliyor. Hayvancılıktaki değişim ve şirketleşme, insan gıdası olacak ürünlerin alanını tehdit ediyor.”

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Tarım ürünü fiyatları 6 yılın zirvesinde

Tarım yazarı Ali Ekber Yıldırım, “Pandemi ve kuraklık nedeniyle tarım ürünü fiyatları son 6 yılın en yükseğinde; gıdayla birlikte enflasyon ithal ediyoruz” dedi.

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım, küresel fiyat artışları sebebiyle tarımsal ürün ithalatının enflasyon ithalatı anlamına geldiğini belirtti. Yıldırım, küresel gıda fiyatlarının son 6 yılın en yüksek seviyesinde olduğunu belirterek, hububat ürünlerinde yüzde 45-50 fiyat artışı yaşandığını kaydetti. Yıldırım’ın aktardığı rapora göre çeşitli ürünlerde fiyat artışlarının, “Temmuz ayında; 11,5 protein buğday için Fob fiyatlar ton başına 192 dolar seviyelerinde iken, bugün yüzde 50 civarında artış ile 290 dolar seviyesine geldi. 12,5 protein buğday, 198 dolardan yine yüzde 50 oranında artışla 296 dolara çıktı. Mısır, aynı dönemde 180 dolardan yüzde 45 fiyat artışı ile 262 dolara ulaştı. Arpadaki artış yüzde 47 civarında ve aynı dönemde tonu 174 dolardan 256 dolara yükseldi. Kepek fiyatı ise 145 dolardan 182 dolara çıktı” şeklinde olduğunu yazdı.

Daha önce iktisatçı Prof. Dr. Emre Alkin de tarımsal ürünlerde küresel ölçekte yaşanan fiyat artışına dikkat çekerek bu olgunun Türkiye’yi de etkileyeceğini belirtmişti. Yıldırım, tarım ürünlerinde fiyat artışlarının en önemli nedenleri arasında pandemi tedirginliği, ülkelerin yüklü alımları, kısıtlama ve yasaklamalar dahil kota vb. uygulamalar, bazı bölgelerdeki rekolte azlığı, kuraklık endişesi, Çin tarafından yapılan çok ciddi alımlar gibi faktörlerin sayılabileceğini belirtti.

TARIMDA ANA MESELELER

Yıldırım’ın aktardığı raporda tarımın ana sorunları ise şöyle sıralanıyor: - Toplam ekiliş alanı azalıyor, hububat ekili alan daha fazla azalıyor. - Kırsal gittikçe boşalıyor, ekim alanları boş kalıyor. - Bölgesel ürün desenleri değişiyor, ovalarda üretim çok yıllık bitkilere kayıyor. - Üretim bölgesindeki yoğunlaşma ile tarımsal sanayi arasındaki mesafeler artıyor, nakliye önemli bir maliyet kalemi haline geliyor, - Hayvancılıktaki değişim ve şirketleşme, insan gıdası olacak ürünlerin alanını tehdit ediyor. Arpa, mısır ile buğday ekim alanlarındaki denklem, hayvan gıdası lehine kayıyor.

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Çiftçinin telefonu olmaz, borcu olur!

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, “Bizi mahvettiniz, bizi öldürdünüz” diyen çiftçinin Iphone telefon kullandığını söyledi. Ünal’ın bu sözlerine çiftçilerden, “Mahir Ünal’ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Kredi’ye borcu olur. Ziraat Bankası’na borcu olur. Mazotçuya borcu olur. Yemciye borcu olur” cevabı geldi. Ünal katıldığı TV-5’de katıldığı programda, çiftçilerin durumu ile ilgili soru üzerine, bir çiftçi ile yaşadığı diyaloğu anlatmıştı. Ünal’ın 2018 yılında bir çiftçi ile girdiği diyalogda kullandığı bu sözlerine çiftçilerden tepki geldi.

Nasıl ödenecek bu borçlar?

Konuyla ilgili, İzmir Kirazlıdan çiftçi Mehmet Kani şunları söyledi: “Nasıl ödenecek bu borçlar anlamıyoruz. Mahir Ünal’ın dediği gibi çiftçinin ancak güzel bir telefonu olmaz. Güzel bir traktörü olmaz. Çiftçinin ancak bol bol borcu olur. Tarım Krediye borcu olur. Ziraat Bankası’na borcu olur. Mazotçuya borcu olur . Yemciye borcu olur. (elindeki tuşlu telefonu göstererek) çiftçinin ancak tuşlu telefonu olur. Çiftçinin elektrik borcu olur. Çiftçinin patatesi tarlada kalır, çürümeye terkedilir. Depoya korsa terörist olur.” Ardahan’dan çiftçi ailenin çocuğu olan 16 yaşındaki Dilan Saltaş ise, “Sayın Bakanım siz çiftçinin elindeki telefonun markasına bakacağınız yerine, şu faizlere baksanız. Bugün bir ineğimiz öldü bizim. Siz telefonun markasına değil. O telefonu hangi zorluklarla aldığına bakın önce” dedi. Ankara - anka