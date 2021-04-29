Teknoloji şirketleri para basıyor

Amerikan teknoloji şirketlerinden Apple ve Facebook, bu yılın Ocak-Mart döneminde gelirlerini artırdı.

Apple ve Facebook, 2021’in Ocak-Mart dönemine ilişkin bilançolarını açıkladı. Apple’dan yapılan açıklamaya göre, bu yılın Ocak-Mart dönemini bilançosunda 2021 malî yılının ikinci çeyreği olarak kabul eden şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 54 artarak 89,6 milyar dolara ulaştı. Şirket, 2020’nin Ocak-Mart döneminde 58,3 milyar dolar gelir elde etmişti. Facebook, 2020’un aynı döneminde 17,7 milyar dolar gelir elde etmişti. Facebook’un net kârı da ilk çeyrekte yüzde 94 artışla 9,5 milyar dolara yükseldi. AA

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