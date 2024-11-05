TİM Başkanı Gültepe: Ülke batıyor

MUSTAFA GÜLTEPE, “ÜLKE BATIYOR; YÜZDE 50 FAİZLE BİR ÜLKENİN AYAKTA KALMA ŞANSI YOK” DERKEN, GEREKLİ ÖNLEMLERİN 2025 ÖNCESİNDE ALINMASINI İSTEDİ.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe CNBC-e’den Emre Eser’e verdiği röportajda, ihracattaki son tabloyu değerlendirmenin yanı sıra ekonomiye yönelik de açıklamalarda bulundu. İhracatta birçok sektörde artış görüldüğünü belirten Gültepe, bazı sektörlerde mali zorlukların sürdüğünü de söyledi. Faiz oranlarında yüksek seyrin iş dünyasında beklentileri olumsuz etkilediğine vurgu yapan Gültepe, “Ülke batıyor; yüzde 50 faizle bir ülkenin ayakta kalma şansı yok” derken, gerekli önlemlerin 2025 öncesinde alınmasını belirterek şu ifadeleri kullandı: “Burada biraz Merkez Bankası’nın radikal kararlar alıp, farklı oyunları devreye koyması lazım. Farklı yollarla enflasyonu aşağı çekmenin yöntemlerini bulmamız gerektiğini düşünüyorum.” Haber Merkezi

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