AÇIKLADIĞI ENFLASYON ORANLARIYLA ELEŞTİRİLEN TÜİK'İN MAYIS AYINDAN İTİBAREN SEPET FİYATLARINI AÇIKLAMAMASI "KARARTMA" OLARAK TEPKİ GÖRDÜ

MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI DÜŞÜK ÇIKTI

TÜİK ÜFE'de yıllık enflasyonun yüzde 73,50, TÜFE de yüzde 132,16 olarak açıladı. Ekonomistler, iğnedenipliğe yapılan yüzde yüzlerin üzerindeki zamlara rağmen enflasyon rakamlarının düşük çıkmasına ve TÜİK’in veri sepeti fiyatlarını açıklamama kararına sert tepki göstererek “karartma” dedi.

EKONOMİSTLERDEN TÜİK KARARINA SERT TEPKİ

Ekonomi Yazar Uğur Gürses, bu kararın şeffaflığı ortadan kaldırarak enflasyon verilerine duyulan güvensizliği arttıracağına işaret ederken, Ekonomist İris Cibre “skandal” dedi. Ekonomist Oğuz Demir de,“Utanmanız yok. Ama korkunuz da yoksa yandınız! Çünkü adalet çok yakın” diye tepki gösterdi.

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TÜİK: 73.50 - ENAG: 160.76 - Enflasyonda karartma oyunu

TÜİK’İN TARAFINDAN AÇIKLANAN ENFLASYON VERİLERİNDE MAYIS AYINA AİT SEPET VERİLERİNİ YAYINLAMAMASI TEPKİYE NEDEN OLDU.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜ İK) mayıs ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı. Buna göre yıllık tüketici enflasyonu yüzde 2,98 artarak yüzde 73,50 oldu ve 1998 yılı ekim ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

KARAR Uazarı Ekonomist Oğuz Demir, sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamalarda bulunarak TÜİK tarafından yüzde 2,98 artışla açıklanan enflasyon veri lerinde önemli bir ayrıntıya dikkat çekti.

Enflasyon verilerinde mayıs ayına ait sepet verilerinin yayınlan mamasına tepki gösteren Demir, “Beceriksizlikte yeni aşama. Mayıs fiyatlarını hemen yayınlayın” dedi.

ADALET ÇOK YAKIN

Demir, paylaşımlarında şu ifadele re yer verdi: “%3 müş mayıs enflasyo nu. %73 müş yıllık enflasyon... He he... Ayda %10’a varan üretici fiyatı var ama tüketiciye %3 yansımışmış... Yersen. Gıda enflasyonu %91,63! Mart şubattan, nisan marttan, mayıs nisandan... Utanmanız yok onu anladık. Ama korkunuz da yoksa yandınız! Çok korkun... Çünkü adalet çok yakın... Sevgili, @tuikbilgi Enflasyon ile madde fiyatlarını da yayınlardınız. Ne hikmetse sepetteki malların Mayıs fiyatları yok! @EkremCunedi de bulamadığına göre sorun sizde. Bulduğunuz fiyatları biz zaten bulamıyorduk. Şimdi onu da koyma zahmetine girmemişsiniz. Hayırdır? TÜİK’in detayını hala bilmediğimiz verilerine göre, 5 aylık enflasyon %35,64 oldu. Yani önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa memur/emekli alacağı zam yüzde 35,64 olacak. Bunu da başardılar... Beceriksizlikte yeni aşama…



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ENAG: ENFLASYON YÜZDE 160

Akademisyenlerin ve Ekonomistlerin oluşturduğu enflasyon Araştırma Grubu (ENAG),türkiyeİstatistik kurumu’nun (TÜİK) açıklamasından önce, hesapladığımayısenflasyonunu duyurdu. eNAG hesaplamasına göre enflasyon mayısta aylık bazda yüzde 5,46yıllıkbazdayüzde160,7artışkaydetti.

ENAG tarafından yapılan açıklamada,“ENAG grup tüketici Fiyat Fiyat endeksi (e-tüFe) Mayısayında%5.46arttı.e-tüFe’nin son 12 aylık artışı ise %160.76 olarak gerçekleşti” denildi.Paylaşılan verilerde en çok yükseliş yaşanan kalemin konutta olduğu görüldü. ENAG raporunda“tüİk alt grupları gösterge olarak alındığında en fazla aylık düşüş yüzde -41 ile haberleşme en fazla yükseliş ise yüzde12,49 ile konut kaleminde gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

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TÜKETİCİLERİN YÜZDE 95'İ AÇ VE YOKSUL

Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Tuhan Çakar, TÜİK ve TÜRK-İŞ’in verilerinden yola çıkarak yaptığı çalışmanın sonuçlarını açıkladı.

Çakar, “Tüketicilerin yüzde 95 dolayındaki kesiminin aç ve yoksul olduğu anlaşılmıştır.Türkiye’nin nüfusunu yaklaşık 85 milyon olarak aldığımızda, 80 milyondan fazla tüketicinin aç ve yoksul olduğu görülmektedir”dedi. Çakar, “Türkiye’de uygulanan ekonomik politikalar tüketicileri açlığa ve yoksulluğa sürüklemiştir. Ailelerin çoğunluğu gıdası için gerekli olan harcamalardan kısarak diğer zorunlu gereksinimlerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Bu nedenle, tüketicilerin yarıdan çoğu yeterli ve dengeli beslenememektedir” ifadelerini kullandı.