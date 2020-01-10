TÜİK bu oranı nasıl buldu?

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Geride bıraktığımız bir yılda akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, temel gıda maddelerine yapılan zam oranlarına bakıldığında, TÜİK’in yüzde 11, 84 oranını nasıl bulduğunu çok merak ediyorum” dedi.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan, Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre enflasyonun Aralık 2019’da yüzde 0,74 artttığını, yıllık bazda yüzde 11,84 olduğunu hatırlatarak, “Geride bıraktığımız bir yılda akaryakıta, elektriğe, doğalgaza, temel gıda maddelerine yapılan zam oranlarına bakıldığında, TÜİK’in yüzde 11, 84 oranını nasıl bulduğunu çok merak ediyorum” dedi. Sebze-meyve fiyatlarında yaşanan dalgalanmalardan dolayı hükümetin tanzim satış çadırları kurduğunu hatırlatan Geylan, “Eğer TÜİK’in rakamlarının gerçekliği var ise, tanzim satış çadırları gibi ülkemizin dört bir yanında TÜİK marketleri kurulsun, vatandaş o marketlerden ucuz alış veriş yapsın” diye konuştu.

TEMEL GIDA MADDELERİNDE ENFLASYON YÜZDE 30

Temel gıda maddelerinde enflasyonun neredeyse yüzde 30’lara ulaştığını bildiren Geylan, “1 Ocak 2020 yılı itibari ile ortalama devlet memuru maaşı 4 bin 234 TL, en düşük devlet memuru maaşı 3 bin 183 TL’dir. Türkiye Kamu-Sen Ar-Ge Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre, 4 kişilik bir ailenin asgarî geçim haddi 6 bin 859 TL’dir. Memurlarımızın büyük bir çoğunluğu asgari geçim haddinin altında bir ücretle hayatını devam ettirmeye çalışmaktadır. Bundan dolayı 15 Ocak tarihinde hem Ankara’da hem de eş zamanlı olarak tüm illerimizde 2020 yılının ilk bordrosunu yakarak, haklı feryadımızı muhataplarımıza ileteceğiz” dedi.

Ankara - Recep Gören

