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16 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Turizmciler 9 gün tatil istiyor

16 Temmuz 2019, Salı
Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Osman Ayık, Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olarak açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

Turizm sektörü, Ramazan Bayramı’nda olduğu gibi, bu bayram tatilinin de idari izinler açısından 9 güne çıkartılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayrama yaklaşık bir ay kaldığına dikkat çekerek, bayram tatilinin 10 Ağustos arefe günü dahil 14 Ağustos Çarşamba günü sona ereceğini, perşembe ve cuma günleriyle birleştirilerek 9 güne çıkartılmasının geç kalınmış olsa da iyi olacağını kaydetti.

Kurban Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na göre kurban kesimi nedeniyle farklı olduğuna dikkat çeken Ayık, “Bu bayramda insanlar kurban da keseceği için memleketine gidecek, eş-dost ziyareti yapacak. Kurbanını kesmek gibi faaliyetlere ilk 4-5 gününü ayırabilir. Ardından tatile çıkabilir. Veya önce tatil sonra kurban kesme ve ziyaretler şeklinde tam tersini de planlayabilir” dedi.

‘BLOK TATİLLER YILBAŞINDA AÇIKLANSIN

Blok tatillerin yılbaşında açıklanması gerektiğini yıllardır söylediklerini belirten Ayık, “Bu tür blok tatil olabilecek tatil süreçleri yılbaşında belirlenmeli. Yılbaşında belirlenir ve duyurulursa insanlar daha rahat planlama ve son dakikaya kalmadan çok daha uygun fiyatlara tatil rezervasyonu imkânına sahip olacaktır. Ancak şimdi hem planlama hem de fiyatlar açısından tatil planı çok daha zorlaşıyor” diye konuştu.

Bu bayram tatilinde hem iç turizm hem de memleket, eş-dost ziyaretleri gibi aktiviteler açısından önemli hareketlilik beklediklerini de söyleyen Ayık, tatil süresinin 5 gün ya da 9 gün olacağına yönelik belirsizlik olduğunu kaydetti. Ayık, bayramın yurt dışı turizm açısından da yoğun bir döneme denk gelmesinin fiyatlar açısından insanların son dakika tatil planı yapmalarında zorluk teşkil ettiğini söyledi.

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Antalya’da ziyaretçi rekoru 

Antalya’ya temmuzda gelen günlük ziyaretçi sayısında rekor kırıldı. Vali Münir Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya’ya dün gelen yolcu sayısının 95 bin 5 olduğunu belirtti. Geçen yıla oranla temmuz ayında yüzde 15 artışla 1 milyon 78 bin 208, yıllık bazda ise yüzde 16 artışla 6 milyon 653 bin 560 kişinin Antalya’ya geldiğini bildiren Karaloğlu, “Günlük ziyaretçi sayısında temmuzda yeni rekor kırıldı. Nazar değmesin. Rabbim bereketimizi artırsın.” ifadelerini kullandı. Antalya - aa

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