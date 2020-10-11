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11 EKİM 2020 PAZAR - YIL: 51

Türkiye geçen ay en çok savunma ihracatını Azerbaycan'a yaptı

11 Ekim 2020, Pazar 15:44
Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayi sektörü geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini aktardığı haberine göre, eylül ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,8, ağustosa göre de yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu.

Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatı ise ocak-eylül döneminde yüzde 17 azalarak 1 milyar 521 milyon 396 bin dolara geriledi. Eylülde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 80 artan savunma ve havacılık ihracatı, ağustos ayına göre ise yüzde 58,7 yükselerek 281 milyon 582 bin dolara ulaştı.

Savunma ve havacılık sanayi, Türkiye'nin toplam ihracatından eylülde yüzde 1,9, yılın 9 ayında da yüzde 1,4 pay aldı.

Sektör, geçen ay en fazla ihracatı 77 milyon 167 bin dolarla Azerbaycan'a gerçekleştirdi. Azerbaycan'ı, 62 milyon 974 bin dolarla Umman, 62 milyon 77 bin dolarla ABD, 15 milyon 673 bin dolarla Hindistan ve 14 milyon 588 bin dolarla Almanya izledi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: Türkiye, savunma ihracatı, Azerbaycan
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