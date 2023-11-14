"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 KASIM 2023 SALI - YIL: 54

Üretim daraldı raf fiyatları arttı

14 Kasım 2023, Salı 17:47
İklim değişikliğinden etkilenen fasulye ve soğanda yaşanan üretim daralmasının, bu ürünlerin raf fiyatını büyük ölçüde artırdığı görüldü.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2017 yılında tarlada 3,22 lira olan kuru fasulye, 2021’de 7,91 lira, 2022’de 21,98 lira oldu. Şu anda 30-44 lira aralığında üreticiden çıkış fiyatı. Maliyet arttı. Rafta da fiyat patladı” dedi. Gürer, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle oluşan sorunların, fasulye ve soğanda üretim bazında daralmaya yol açtığını, bu nedenle bu ürünlerde üretici kazanamaz iken, tüketicilerin de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti.  Gürer, “Ürünler üretim aşamasından itibaren belirli bir düzenleme ve kurallar çerçevesinde yetiştirilip pazarlanmalı. 20 lira olan mercimek raflarda bu fiyatın 3-4 katı fiyata satılıyor. Üretici, para kazanamadığı ürünün raf fiyatını görünce başka ürünlere yöneliyor. Bu da israfa neden oluyor” dedi.  Bu yıl fasulye üreticisinin iklim değişikliğinin etkisiyle daha düşük verim aldığına dikkat çeken Gürer, “Normalde dönüme 350 kilo verim alırken bu kez 200 kilo civarında bir ürün alması fasulyeyi de sorunlu kıldı ve fasulye fiyatları artıyor. Fakirin fukaranın, garibin gurebanın yediği bir kuru fasulye vardı, onun da yalnızca tarladan çıkış maliyeti neredeyse 30 lirayla 40 lira aralığına geldi, kilosu 60 liranın altında kuru fasulye almak da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz

 

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda’da üniversitelerin İsrail’e tavır alması istendi

    İtalya’dan barış gücü teklifi

    Yahudiler: Filistin’le dayanışma içindeyiz

    Üretim daraldı raf fiyatları arttı

    Başkan Joe Biden ve yönetimine dava açıldı

    Filistinliler için yeni bir devlet kuralım

    80 siyasi liderden UCM'ye çağrı: "İsrail'in soykırımını" durdurun, katilleri yargılayın!

    "Gazze'de yaşananlar tam anlamıyla soykırım ve gaddarlık"

    ABD'li 100 diplomattan Biden'ın İsrail politikasına eleştiri ve Blinken'den Gazze itirafı

    Tüm dünyaya çağrı: 'Gazze'de her geçen dakika hastalar ölüyor!'

    Şehit Polis Lütfü Baykar, Bitlis'te dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Dijital dünyadaki en büyük 10 riskten 1'i ''siber saldırılar'' - "Zararlar milyar dolarlar seviyesinde"

    İstanbul'da rahmet sevinci

    Gazze'ye hava saldırıları gece boyunca da devam etti

    Kahramanmaraş’ı geziyorum

    Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı

    İsrail’e tepki yine lafta kalıyor

    Tüm dünyaya çağrı üstüne çağrı! Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde hizmetler durdu: 6'sı prematüre bebek 20 kişi öldü

    Filistinliler Çin kameralarıyla izleniyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yerli ve millî hukuk” derken asıl hedef
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hulûsî Beyin Dersim hatıraları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Ene nasıl bir anahtardır?
    İbrahim Aktaşcı

    AKP’nin müzesindeki kupalar
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden “hukuk tanımazlık”
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâfa düşüyor?
    Süeda Yaşar

    Hutbe-i Şamiye
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Güler Aslan

    Diyarbakır’da Gazzeye destek kahvaltısı ve seminer programı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.