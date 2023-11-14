Üretim daraldı raf fiyatları arttı

İklim değişikliğinden etkilenen fasulye ve soğanda yaşanan üretim daralmasının, bu ürünlerin raf fiyatını büyük ölçüde artırdığı görüldü.

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “2017 yılında tarlada 3,22 lira olan kuru fasulye, 2021’de 7,91 lira, 2022’de 21,98 lira oldu. Şu anda 30-44 lira aralığında üreticiden çıkış fiyatı. Maliyet arttı. Rafta da fiyat patladı” dedi. Gürer, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle oluşan sorunların, fasulye ve soğanda üretim bazında daralmaya yol açtığını, bu nedenle bu ürünlerde üretici kazanamaz iken, tüketicilerin de yüksek fiyatlarla karşı karşıya kaldığına dikkat çekti. Gürer, “Ürünler üretim aşamasından itibaren belirli bir düzenleme ve kurallar çerçevesinde yetiştirilip pazarlanmalı. 20 lira olan mercimek raflarda bu fiyatın 3-4 katı fiyata satılıyor. Üretici, para kazanamadığı ürünün raf fiyatını görünce başka ürünlere yöneliyor. Bu da israfa neden oluyor” dedi. Bu yıl fasulye üreticisinin iklim değişikliğinin etkisiyle daha düşük verim aldığına dikkat çeken Gürer, “Normalde dönüme 350 kilo verim alırken bu kez 200 kilo civarında bir ürün alması fasulyeyi de sorunlu kıldı ve fasulye fiyatları artıyor. Fakirin fukaranın, garibin gurebanın yediği bir kuru fasulye vardı, onun da yalnızca tarladan çıkış maliyeti neredeyse 30 lirayla 40 lira aralığına geldi, kilosu 60 liranın altında kuru fasulye almak da mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Ankara - Adnan Solmaz