Ürküten tahmin

Prof. Dr. Esfender Korkmaz, ‘Türkiye dış borçta temerrüde düşerse, dolar kuru bir gecede 50 lira olur. Yıl sonuna kadar kayıt dışı emanet döviz girişi olursa, 25 liranın altında kalır’ dedi.

Yeniçağ gazetesi yazarı Prof. Dr. Esfender Korkmaz, yazısında, “Siyasi iktidar, istikrar programı hazırlayıp, IMF’ye giderse veya erken seçim kararı alırsa, dolar kuru 15 liranın altına düşer. Siyasi iktidar hiçbir önlem almazsa ve Türkiye dış borçlarında temerrüde düşerse, dolar kuru bir gecede 50 lira olur. Yıl sonuna kadar, kayıt dışı emanet döviz girişi olursa, dolar kuru 25 liranın altında kalır” tespitinde bulundu. Korkmaz, yazısında şu değerlendirmelere yer verdi: “TL’ye olan güven kaybı hiçbir zaman bu kadar düşük olmamıştı. Bunun iki temel nedeni var; Bir… TCMB gösterge faizine göre, reel faiz oranını eksi yüzde 34,3’tür. Bu eksi reel faiz ile TL cep yakıyor. İkincisi… AKP iktidarının Merkez Bankası’na olan güveni düşürmesidir. Çok açıktır ki; TL’yi basan ve kefili olan TCMB, Başkanlık ofisi gibi çalışırsa, sermaye bankaya güven duymaz. Üstelik, üretim ithal girdiye bağımlı olduğu için, birçok sektörde pazarlık ve işlem Euro ve dolar kuru üstünden yapılıyor. Yani piyasada TL geçmiyor, dolar ve Euro geçiyor.”