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12 KASIM 2024 SALI - YIL: 55

Vatandaş borç batağında - Kredi kartı borç artışı yüzde 200'e ulaştı

12 Kasım 2024, Salı
EKONOMİK KRİZ HER ALANDA KENDİNİ GÖSTERİYOR. KREDİLER VE KREDİ KARTLARI ÖDENEMİYOR. TAKİBE DÜŞEN KREDİLERDE YÜZDE 111’LİK ARTIŞ YAŞANDI.

BATIK KREDİLER VE KARTLAR TAKİPTE - EKONOMİK GÖSTERGELER KÖTÜ

TÜİK’in açıkladığı işsizlik rakamlarındaki artış devam ederken, vatandaşın kredi kartı borçları günden güne katlanıyor. Sanayi ve otomotivdeki daralma da üretimde tehlike çanları çaldığını ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Eylül ayı iş gücü istatistiklerini yayımladı. Hanehalkı İş Gücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 35 bin kişi artarak 3 milyon 100 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise yüzde 8,5’ten yüzde 8,6’ya çıktı. İstihdam edilenlerin sayısı Eylül ayında bir önceki aya göre 95 bin kişi artarak 32 milyon 823 bin kişi, istihdam oranı ise 0,1 puan artarak yüzde 49,7 oldu.

Takibe düşen alacaklar yüzde 111 arttı

2024’ün ilk 10 ayında bireysel krediler ve kredi kartlarında takibe düşen alacaklar yüzde 111 artarken, kredi kartı borçlarındaki artış yüzde 200’e ulaştı. 10 ayda bireysel kredi kartlarında takibe düşen borçlar 30 milyar TL’den fazla artış gösterdi.

Ekonomim’in haberine göre, Bireysel kredi kartlarının yanı sıra kurumsal kredi kartlarında da benzer bir artış yaşandı. 5 Ocak 2024’te 3 milyar 647 milyon TL olan kurumsal kredi kartları bakiyesi, 1 Kasım itibarıyla 7 milyar 273 milyon TL’ye yükseldi. Bu, kurumsal kredi kartlarında takibe düşen alacakların yüzde 49,9 artış gösterdiği anlamına geliyor.

Otomotiv üretiminde daralma

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024’ün Ocak-Ekim dönemine ait üretim ve ihracat pazar verilerini açıkladı. OSD, bu yılın Ocak-Ekim döneminde otomotiv üretiminin geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 122 bin 567 adet olduğunu bildirdi. Otomobil üretimi ise yüzde 5 azalarak 742 bin 303 adet olarak gerçekleşti. Yılın 10 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi.

Sanayi üretimi yıllık yüzde 2,4 azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 2,4 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre, yüzde 5,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,5 azaldı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, Eylül ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,8 arttı. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,8 azaldı.

Haber Merkezi

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