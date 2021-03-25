Vatandaş faturalarını ödeyemiyor

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ, PANDEMİ SÜRECİNDE VATANDAŞIN ÖDEYEMEDİĞİ ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ BORCUNUN 500 MİLYON TL’Yİ GEÇTİĞİNİ SÖYLEDİ.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, pandemi sürecinde ödenemeyen doğal gaz ve elektrik faturalarını soru önergesiyle Meclis gündemine taşıdı. Gürer’in önergesini cevaplayan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in verdiği bilgiye göre, 2020 yılının ilk 9 ayında, borçlarını ödeyemediği için 107 bin elektrik, 51 bin 500 de doğal gaz abonesinin, abonelikleri iptal edildi. Bakan Dönmez, aynı süre içinde meskenlere ait 100 milyon TL tutarında elektrik ve 400 milyon TL tutarında doğalgaz olmak üzere toplam 500 milyon TL’lik ödenmemiş fatura bulunduğunu açıkladı. Bakan Dönmez, Türkiye’de 2020 yılı, Eylül sonu itibariyle üretilen 269 milyon 203 bin 49 elektrik faturasından sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif elektrik abone gruplarının yüzde 0.04’ünün, 128 mil- yon 809 bin 427 doğal gaz faturasından, sözleşmesine göre yükümlülüklerini yerine getirmeyen muhtelif doğal gaz abone gruplarının yüzde 0.04’ünün aboneliklerinin feshedildiğini açıkladı.

VATANDAŞIN ÖDEYEMEDİĞİ DOĞAL GAZ BORCU 100 MİLYON TL’DEN FAZLA

Önerge sahibi Gürer, ekonomik krizlerin yanı sıra, kovid-19 salgının ciddî mağduriyet yaşattığını belirterek, alım gücü düşen yüzbinlerce vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarını ödeyemez duruma geldiğine dikkat çekti. Gürer, “Bakan Dönmez’in verdiği bilgiye göre elektrik ve doğal gaz abonelerinin yüzde 0.04’ünün abonelikleri iptal edilmiş. Bu da elektrik abonelerinin 107 bini, doğal gaz abonelerinin de 51 bininin faturalarını ödemediğini gösteriyor” dedi. Gürer, verilen rakamların sadece meskenlere ait elektrik ve doğal gaz abone borçları olduğuna da dikkat çekerek, işyerleriyle ilgili verilerin de eklenmesiyle ödenemeyen fatura miktarının çok daha büyük boyutlara ulaşabileceğine vurgu yaptı. Gürer, en azından pandemi sürecinde elektrik ve doğal gaz kesintilerinin yapılmaması ve kesilen doğal gaz ile elektriklerin açılması için iktidarın yöntem geliştirmesi gerektiğini söz- lerine ekledi.

Ankara - Ahmet Terzi